Costruttori di hypercar si nasce. Pagani e un video motivazionale

C'era una volta un bimbo che al campo da calcio preferiva l'officina, che al pallone preferiva la cassetta degli attrezzi. C'era una volta, tanto tempo fa, in un posto lontano lontano. Quel bambino di nome Horacio Pagani è diventato grande e ha abbandonato l'Argentina per l'Italia, dove ha realizzato i propri sogni. La passione e soprattutto quella sopraffina sensibilità, sono ancora quelle di allora. Un video tenero racconta in due minuti origine e traguardi di un marchio come Pagani che nel panorama delle supercar resta un capitolo a sé stante. Il suo segreto? Stile, prestazioni, ma anche altro...

VEDI ANCHE

QUESTIONE DI ATTRITO La clip che da qualche giorno popola il canale YouTube di Pagani Automobili intende celebrare il duraturo sodalizio tra l'azienda modenese e il fornitore SFK, compagnia svedese che equipaggia le Pagani con i propri cuscinetti ruota e altri sistemi anti-attrito. Colpisce in particolare come il video riesca nell'intento di coniugare un argomento tecnico con la poesia, la meccanico col sentimento. Sottolineando, infine, come le performance di un'hypercar come Pagani Huayra R e, dopo di lei, nuova Pagani Utopia, siano una questione di potenza del motore, di efficienza di un telaio aerodinamico, ma ancora prima, di scorrevolezza di ogni componente. Di come i principi della fisica che muovono un concentrato di tecnologia da oltre 700 cv siano, dopotutto, gli stessi identici principi che permettono a un un carrello in legno di rotolare giù per una mulattiera. E a un bambino, di sognare in grande.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/05/2023