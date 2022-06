Pagani Huayra "Coda Lunga": la limited edition che s'ispira agli anni '60 (video)

I SOLDI NON FANNO LA FELICITÀ, MA… Il vantaggio di avere un conto in banca con tanti zero, nel mondo dell’auto, significa che puoi toglierti un bel po’ di capricci. Si sa, i soldi non fanno la felicità, però aiutano a godersi momenti che resteranno impressi nella mente. Per esempio, quella dei due fortunati (e facoltosi, of course) collezionisti che hanno avuto il privilegio e il denaro per farsi costruire un’automobile su misura. Ma non un modello qualsiasi, poiché la base di partenza è una supercar come la Pagani Huayra. I due, dopo aver definito tutto il progetto con Horacio Pagani in persona, hanno seguito passo passo la realizzazione e dopo due anni di lavoro la super limited edition della Huayra è stata omologata per la circolazione e la vendita. Osservando le foto e guardando l'originale video d'animazione, capiamo subito che si tratta di un oggetto straordinario e lontano dallo stile cui ci ha abituato la Casa di San Cesario sul Panaro.

UNA PAGANI HUAYRA CON LA “CODA LUNGA” I designer e i carrozzieri di Pagani hanno realizzato una Huayra Long Tail, cioè con la coda lunga e inserita in un contesto stilistico innovativo. Creato dai carrozzieri interni della casa automobilistica, questo modello è un omaggio al design degli anni ’60 ma con una interpretazione in chiave moderna. “Tutti i progetti Pagani nascono da visioni e sogni e alcune delle auto Pagani più iconiche ed esclusive derivano dalla visione e dai sogni dei clienti”, ha dichiarato Hannes Zanon, direttore commerciale dell'azienda. “Pagani Automobili è in grado di sviluppare questi progetti su misura per singoli clienti, proprio come i carrozzieri negli anni '60, ma nel rispetto degli odierni requisiti di omologazione internazionale”.

Pagani Huayra Coda Lunga: design filante ma semplificato in chiave classicaSTILE SEMPLIFICATO E MODELLATO DAL VENTO Inoltre, Pagani ha dichiarato che il suo team ha cercato di togliere piuttosto che aggiungere qualcosa al design. Oltre ad aumentare la lunghezza, l'aspetto del veicolo è stato semplificato, cosa che secondo lui è una cosa molto complicata per ottenere un buon risultato. “Abbiamo reso la Huayra Long Tail più filante, come se fosse stata accarezzata e modellata dal vento, per disegnare linee ancora più eleganti della coupé'', ha detto Horacio. “Ci siamo ispirati alle Long Tail degli anni '60 che hanno corso a Le Mans, che avevano linee molto pulite”. Anche la verniciatura e le finiture sono state ispirate dalle tendenze di quell'epoca. Sebbene l'abitacolo mantenga i suoi elementi strutturali in fibra di carbonio a vista, le pelli scamosciate intrecciate e invecchiate dei rivestimenti interni sono state selezionate con un occhio allo stile classico. I colori della carrozzeria, nel frattempo, sono tutti opachi o semiopachi per far risaltare le linee di design dell'auto.

VEDI ANCHE

Pagani Huayra Coda Lunga: il V12 da oltre 850 CV ''abbracciato'' dalla struttura in tubiSOTTO LA PELLE DELLA LIMITED EDITION Estesa di 36 cm rispetto alla Huayra coupé standard, la Long Tail è il risultato di un attento studio sulle forme, che si dovevano coniugare perfettamente con il profilo e la porzione anteriore, rimasta sostanzialmente uguale al modello originale. Gran lavoro di cesello per gli esperti di Pagani, che sono riusciti a dare origine a uno stile iconico e senza tempo evolvendo le linee originali in qualcosa di unico, ma senza mortificarle. La Huayra Long Tail è equipaggiata con il V12 di origine AMG, ampiamente ritoccato, che eroga 851 CV e 1.100 Nm di coppia. Al motore è collegato un sistema di scarico in titanio che pesa solo 4,4 kg e rivestito da una pellicola ceramica bianca in omaggio alle auto da corsa che hanno partecipato in passato alla 24 Ore di Le Mans.

Pagani Huayra Coda Lunga: abitacolo con pelle pregiata e carbonio a vistaPESO RIDOTTO E DEPORTANZA ELEVATA L’auto pesa solo 1.280 kg e ha “un'efficienza aerodinamica estremamente elevata”, secondo gli ingegneri di Pagani. Quattro flap attivi sono stati studiati per incrementare il carico aerodinamico e mantenere la Huayra Long Tail ben piantata sulla strada, anche alle alte velocità. Limitata a soli cinque esemplari, la supercar limited edition costa 7 milioni di euro. Ma, come spesso accade per modelli del genere, mettetevi il cuore in pace, visto che anche se avete il portafoglio bello gonfio, tutti gli esemplari sono andati sold out. Ma se il denaro non è il vostro problema, potreste riuscire a convincere Horacio Pagani a creare qualcosa di speciale solo per voi. Un’idea ci gira per la testa… finanziatori ne abbiamo?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/06/2022