La Pagani Huayra R spacca i timpani nel video a tutto gas

Una furia scatenata: non si può restare indifferenti alle immagini del video qui sotto, con le grida del V12 aspirato e la Pagani Huayra R che si agita furibonda in piena accelerazione. Che sound da pelle d'oca! Alzate il volume a palla e guardate il filmato che poi ne riparliamo...

LA HUAYRA R IN CIFRE L'accelerazione è impressionante e l'aerodinamica attiva ha il suo bel da fare a mantenere l'auto incollata al terreno, con i flap che si muovono nervosamente in coda. Gli spettatori spariscono come stelle durante un balzo nell'iperspazio. La Huayra R è un mostro da 850 CV per appena 1.050 kg di peso. La coppia massima è di 750 Nm e la linea rossa del contagiri è a quota 9.000 giri/minuto. Produzione limitata a 30 esemplari, prezzo: 2,6 milioni di euro IVA esclusa. Tu chiamale, se vuoi, emozioni.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 21/03/2022