DIECI ANNI E NON SENTIRLI Se vi chiedessimo di elencare le supercar italiane che conoscete, quelle tra le più performanti e sofisticate, siamo quasi sicuri che la lista sarebbe ridotta a pochissimi esemplari, ma di grande pregio. Nomi iconici tra i quali comparirebbe quello della Pagani Huayra. Ma se adesso vi dicessimo che la macchina costruita da Horacio Pagani ha già compiuto dieci anni, voi ci credereste? Difficile pensare che un simile gioiello di tecnologia abbia già due lustri sulle spalle, eppure… Ma tant’è che in Pagani hanno deciso di celebrare questa ricorrenza in occasione della Monterey Car Week in California in agenda fino al prossimo 15 agosto.

TEMPESTA SULLA CALIFORNIA Mentre sono già in lista numerosi festeggiamenti, il momento clou sarà l'anteprima mondiale della Huayra BC Pacchetto Tempesta. E già il nome è tutto un programma… Sviluppato appositamente per il modello high performance modenese, il Pacchetto Tempesta propone – musica e spartito by Pagani Automobili - una “gamma di aggiornamenti e soluzioni volte a liberare ulteriormente la vera attitudine da corsa dell'auto”. Le modifiche chiave includono un kit carrozzeria dedicato all’ aerodinamica, che consiste in un nuovo splitter anteriore, un'ala posteriore in fibra di carbonio, una pinna centrale e una presa d'aria specifica. Pagani afferma che le variazioni massimizzano l'efficienza aerodinamica della vettura, migliorando anche il suo aspetto estetico.

NON SI EVOLVE SOLO L’AERODINAMICA Oltre alle modifiche aerodinamiche, la Huayra BC Pacchetto Tempesta presenta un sistema di scarico a sei terminali, nuove sospensioni con schema tecnico ottimizzato e una modalità di guida definita “Soft Driving”. Il reparto R&D della factory di San Cesario sul Panaro non ha approfondito l’argomento, ma il nome suggerisce che l’inedito profilo di guida sia studiato appositamente per addolcire un po’ il carattere “spigoloso” della Huayra e aumentarne il comfort. Ma i cambiamenti non si fermano qui, poiché Pagani si è sbilanciata un po’ anche sulle caratteristiche dell’abitacolo dichiarando che ci si può aspettare “dettagli interni sorprendenti”. Detto questo, la Huayra BC ha già una cabina impressionante per lusso e sportività, quindi sarà molto interessante vedere cosa sono riusciti a inventarsi gli stilisti italiani.

MOTORE DA URLO COME AL SOLITO, NO DI PIÙ Sul fronte delle prestazioni, il motore V12 da 6,0 litri è stato aggiornato per erogare la stratosferica potenza di 827 CV e 1.100 Nm di coppia. Questo risultato eccezionale rappresenta un sensibile miglioramento rispetto al modello standard, che può vantare 764 CV e 1.000 Nm di coppia. Oltre a far sfilare sul tappeto rosso di Pebble Beach la Huayra BC Pacchetto Tempesta, Pagani presenterà anche la Huayra Roadster BC e la Huayra R aggiornata con modifiche meccaniche tra le quali spiccano il nuovissimo motore V12 aspirato e una monoscocca realizzata con uno speciale materiale chiamato Carbo-Triax HP 62. Drago di un Horacio, riesce sempre a stupire, provate a chiamarla “vecchietta” la sua Huayra.