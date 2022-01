Pagani C10: su Instagram la foto dell'erede di Zonda e Huayra

Il 2022 - con ogni probabilità - sarà l’anno del debutto di una nuova hypercar Pagani. Si tratterà dell’erede spirituale delle mitiche Zonda (qui la Pagani di Lewis Hamilton) e Huayra. A tal proposito, nelle ultime ore è circolata su Instagram un’immagine decisamente interessante, un fotogramma che mostra senza veli il prototipo di una Pagani inedita. Sarà lei la tanto chiacchierata C10?

MIX BEN DOSATO L'hypercar si distingue per gli inconfondibili doppi fari montati sui parafanghi, per l’abitacolo a goccia e per la coda lunga e prominente. Il design del frontale, con le prese d’aria sdoppiate ricorda la Zonda, mentre al posteriore si intravede una doppia ala (probabilmente mobile). Una soluzione di aerodinamica attiva già presente su Pagani Huayra (qui l'approfondimento sul pacchetto Tempesta). Anche se non possiamo confermare che si tratti con certezza della C10, la seconda immagine - pubblicata nello stesso post Instagram - mostra un documento ufficiale di Pagani Automobili S.p.A intitolato ''richiesta di prenotazione di uno slot di produzione di Pagani C10''. La cifra da sborsare per prenotare la nuova Pagani è di 300.000 euro: un importo più che adeguato per un'hypercar a tiratura limitata.

Pagani: nel 2022 una nuova hypercar

ANTICIPAZIONI Nell'ottobre del 2021, Horacio Pagani aveva anticipato alcune specifiche tecniche della futura C10. Il patron italo-argentino aveva confermato l’adozione del 6,0 litri V12 biturbo (non elettrificato, con potenza di circa 850 CV) di derivazione Mercedes-AMG e la scelta di produrre poco meno di 300 esemplari. Le conferme ufficiali sull’erede di Zonda e Huayra arriveranno solo nei prossimi mesi, con la presentazione ufficiale attesa per l’estate del 2022. Il prezzo finale? Vicino ai 2 milioni di euro.

