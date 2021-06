Il mondo delle supersportive 1000 si è ripopolato nel corso degli anni, ma c’è una moto che ha segnato questo segmento a inizio anni ‘2000 grande assente: MV Agusta. Nel corso degli anni la Casa di Schiranna ha aggiornato, senza mai stravolgere la F4, ancora oggi una delle moto più belle del mondo. La F4 è uscita di scena nel 2018, ma adesso è pronta a tornare. Le aspettative sono dunque altissime, ma per una semplice ragione…

Sarà Horacio Pagani a ridisegnare la nuova MV Agusta F4. Il fondatore dell’omonima casa di hypercar ripercorrerà i passi di Massimo Tamburini, che disegnò la F4 nel 1996 e creò una silhouette senza tempo. Il percorso che porterà Horacio a creare la nuova supersportiva di Schiranna verrà raccontata in un documentario “You see A Bike”. Il teaser lo trovate su Instagram, sulla pagina ufficiale di MV Agusta. Ma prima di scoprire come cambierà la nuova F4 non bisognerà aspettare tanto: il 3 giugno verranno tolti i veli. Un ritorno che proietta la MV Agusta F4 verso l’Euro5 e che sicuramente adotterà l’elettronica evoluta della nuova Rush 1000 2021, con il rinnovato display TFT a colori. Il motore, almeno nella teoria, dovrebbe essere lo stesso 4 cilindri in linea da 208 CV.