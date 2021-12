Lewis Hamilton dice addio alla sua Pagani Zonda 760LH

Secondo alcune indiscrezioni, Lewis Hamilton avrebbe venduto la sua Pagani Zonda 760LH. Una one-off personalizzata dal valore stimato - al momento dell’acquisto - di 1,6 milioni di sterline. Una cifra che sarà stata sicuramente rivista al rialzo, visto che non si tratta della solita (e banale) supercar da oligarca russo, ma dell’auto personale posseduta e guidata (anche se solo per 1.000 km) da un sette volte Campione del mondo di Formula 1 (qui l'approfondimento sul possibile ritiro di Hamilton).

Lewis Hamilton al volante della sua Pagani Zonda 760LH

PEZZO UNICO Il fuoriclasse inglese è stato avvistato svariate volte al volante della one-off per le stradine del Principato di Monaco. La Zonda 760LH venne acquistata da Hamilton circa sette anni fa, nel 2014. La 760LH è vettura davvero unica nel suo genere - vistosa e appariscente (come l’outfit che il pilota Mercedes ama sfoggiare nei paddock di mezzo mondo) - la Zonda si distingue per la sua livrea viola metallizzato, per gli imponenti cerchi neri e per gli elementi della carrozzeria in carbonio. Nel 2015 la 760LH fu protagonista di un incidente a bassa velocità proprio a Montecarlo, con il Campione britannico che ammise di aver alzato un po’ troppo il gomito prima di mettersi alla guida.

Il posteriore della Pagani Zonda 760LH di Hamilton

ODI ET AMO A spingere la Zonda 760LH un 7,3 litri V12 AMG che eroga 760 CV e 780 Nm di coppia. A differenza della maggior parte degli altri modelli della serie 760 (con cambio sequenziale), la 760LH monta una trasmissione manuale a sei marce che le consente di bruciare lo 0-100 in meno di 3 secondi e di raggiungere i 360 km/h di velocità massima. Un’auto che a dirla tutta non ha mai entusiasmato Hamilton, che a più riprese l'ha definita: ''[...] terribile da guidare'', sostenendo inoltre che: ''[...]Il sound poteva essere migliorato''.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 23/12/2021