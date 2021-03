R SPECIALE Quella apparsa in rete è l'immagine di una Pagani inaspettata. Si tratterebbe di una Zonda R Barchetta, vale a dire una versione scoperta di quella R, dedicata alla pista, che fu presentata oltre 10 anni fa. La Barchetta è una limited edition o addirittura un pezzo unico? A voi l'ardua sentenza...

PRESTAZIONI UNICHE Giusto per rinfrescarvi – e rinfrescarci – la memoria, la Pagani Zonda R è una delle tante supercar esclusive partorite dalla Casa italiana: il biglietto da visita parla di un motore V12 da 6,0 litri marchiato Mercedes-AMG, capace di 750 CV e 710 Nm, per uno 0-100 km/h in 2,7 secondi e una velocità massima di oltre 350 km/h.

CAPOLAVORO Se si tratti di una one-off o di un'edizione limitata non è dato saperlo, quel che è certo è che, se fossero rispettate le caratteristiche della versione R, si tratterebbe di un altro mostro su 4 ruote. Già nel lontano 2009, quando fu presentata la Zonda R, il prezzo si attestava a quasi 1,5 milioni di euro tasse escluse, quindi non ci aspettiamo generosi sconti per un'eventuale vendita odierna della Zonda R Barchetta. Se la Pagani Huayra Tricolore, realizzata in 3 esemplari lo scorso anno, aveva un prezzo di 6 milioni di euro, i conti sono presto fatti. Viste le cifre in ballo, non resta che mettere mano al configuratore Pagani e allestire la propria supercar; sognare, in fin dei conti, non costa nulla.