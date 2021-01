SI SCALDA L'ATMOSFERA Dopo la speciale Pagani Huayra Tricolore, nata per celebrare il 60° anniversario delle Frecce, torniamo a parlare della Casa modenese per iniziare a scoprire la nuovissima Pagani Huayra R, l'attesissima hypercar che alzerà ulteriormente l'asticella a San Cesario sul Panaro. Quale migliore antipasto, dunque, se non il sound del poderoso motore V12? Non è più turbo, attenzione, ma un aspirato che fa impallidire le monoposto di Formula 1 moderne con timbriche che riportano al passato. Alzate il volume: inizia la sinfonia!

MOTORE DA CORSA Quello della Huayra R pare sia un propulsore completamente nuovo, capace di qualcosa come 900 CV a un regime di rotazione prossimo ai 10.000 giri. Insomma, un bel modo di superare anche la prestigiosa sorella Huayra Imola da 823 CV. Tutt'altro che semplice competere a questi livelli. Basti pensare che la Huayra se la giocherà - quasi in casa - con avversarie del calibro della Lamborghini Essenza SCV12, l'hypercar da 830 CV nata a Sant'Agata Bolognese: nemmeno 20 km dal quartier generale Pagani. Una battaglia in pista, a colpi di cronometro, che potrebbe iniziare già alla fine di questo mese, quando è attesa la presentazione della nuova Huayra R.