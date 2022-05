Nuova Huayra NC: la one-off cede il testimone alla futura hypercar Pagani?

POTREBBE ESSERE IL CANTO DEL CIGNO Si avvicina il giorno del gran debutto di quella che sarà la nuova hypercar griffata Pagani, ma ciò non significa che il ciclo di vita della Huayra sia già terminato. In effetti, la factory italiana ha appena svelato una nuova variante, definiamola one-off, della Huayra soprannominata NC. Una dimostrazione che questo modello ha ancora tanto da dire nel ristretto panorama delle supersportive da sogno nonostante il suo esordio risalga al 2011. Oggi, abbiano sotto gli occhi un esemplare unico, che il suo fortunato proprietario ha voluto personalizzare in maniera davvero esclusiva. Allora, non ci resta che ammirare questo nuovo gioiello, che potrebbe essere l’ultimo prima dell’arrivo della nuova C10.

Nuova Pagani Huayra NC: esemplare unico e super esclusivoFIBRA DI CARBONIO OVUNQUE E CHE COLORI... La scelta per le finiture esterne è caduta su una combinazione di fibra di carbonio blu abbinata alla tradizionale fibra di carbonio lucida e varie parti verniciate di rosso e bianco. Buona parte dei pannelli della carrozzeria sono realizzati in uno splendido carbonio blu, inclusi i parafanghi anteriori e posteriori, le porte e una grossa porzione della cover motore posteriore. La più classica fibra di carbonio grigia può essere trovata sul cofano anteriore e su parte di quello posteriore, sulle minigonne laterali e sulle protezioni dei fanali posteriori. La Huayra NC sembra basata sulla Huayra BC Roadster e quindi beneficia della stessa unica copertura del motore completa di grandi rollbar dietro i poggiatesta. A differenza della BC Roadster standard, tuttavia, la NC adotta anche una presa d'aria sul tetto, molto simile a quella che si trova sulla Huayra Imola a tiratura limitata.

Nuova Pagani Huayra NC: l'abitacolo con finiture in fibra di carbonio e AlcantaraSOLUZIONI CROMATICHE AUDACI ANCHE DENTRO La finitura blu, rossa, bianca e in fibra di carbonio è replicata in abitacolo. Ampie porzioni della cabina sono rivestite in Alcantara blu, compresi i sedili, i poggiatesta e i montanti anteriori. Altre superfici interne sono rivestite di Alcantara nera con cuciture a contrasto rosse, e c'è anche un pomello del cambio in fibra di carbonio blu.

Nuova Pagani Huayra NC: ultimo modello prima della nuova hypercar?UN “MOSTRO” DIESTRO LA SCHIENA Il motore della Huayra NC è lo stesso V12 biturbo da 6,0 litri di origine AMG di tutti gli altri modelli Huayra stradali, sebbene sia stato aggiornato per erogare 819 CV e 1.079 Nm di coppia, rispetto al 791 CV e 1.049 Nm di una “normale” BC Roadster. Accoppiato a questa unità troviamo un cambio sequenziale a sette rapporti che agisce sulle ruote posteriori. Infine, gli pneumatici sono dei super performanti Pirelli Trofeo R.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 25/05/2022