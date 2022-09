In lista d'attesa per la Pagani Utopia? Se volete c'è questa Huayra Roadster...

TRE PERLE RARE DALLA MOTOR VALLEY Con la Utopia, Pagani ha rivelato al mondo il suo terzo gioiello dopo la Zonda e la Huayra. La nuova hypercar è dotata di una carrozzeria in fibra di carbonio, un V12 di origine AMG non elettrificato che eroga 864 CV/1.100 Nm e, pensate un po’, cambio manuale in alternativa al solito automatico. Insomma, una macchina più “analogica” che ispira un ritorno al passato esaltando le doti di guida alla vecchia maniera. Il tutto a un prezzo di 2,5 milioni di euro per ciascuno dei primi 99 esemplari costruiti. Per quanto tutto ciò sia musica per i facoltosi appassionati del marchio modenese, è piuttosto difficile trovare una Utopia ancora disponibile, se è vero che il primo lotto è andato sold out a favore di affezionati clienti.

Pagani Huayra Roadster: l'esemplare del 2019 in vendita nei Paesi BassiDISPONIBILITÀ IMMEDIATA… Quindi, mentre molti altri stanno aspettando in fila per acquistare l'ultimo capolavoro di Horacio Pagani, esiste un’altra possibilità e cioè optare per una Huayra Roadster del 2019. Che, è vero, non sarà il capolavoro di meccanica più recente, ma è pur sempre una fra le perle più rare del panorama automobilistico italiano. Dipinta di giallo, più vecchia della Utopia ma ancora sbalorditiva, è disponibile subito presso un concessionario europeo. L'hypercar, quotata sul sito web James Edition, specializzato nella vendita di oggetti di lusso, è offerta da una concessionaria chiamata Khan Exclusive che opera nella città di Papendrecht nei Paesi Bassi. L’offerta non cita il prezzo, ma molto probabilmente l’auto sarà offerta fra 2,5 e 3 milioni di dollari, in linea con le richieste per auto così esclusive e rare.

Pagani Huayra Roadster: l'abitacolo della hypercar italianaUN PO’ DI RIPASSO Detto di questa occasione per pochi elettri, ricordiamo che la Huayra Roadster è stata introdotta nel 2017, dopo l'originale Huayra Coupé (2012) e la Huayra BC Coupé (2016). E ha preceduto l’ancora più esagerata Huayra Roadster BC (2019), che è ancora più difficile da trovare, visto che ne hanno realizzate solo 40 unità, contro i cento esemplari della Roadster standard come quella delle immagini. Nel corso degli anni, abbiamo visto molte Huayra Roadster speciali, con la maggior parte degli acquirenti che hanno optato per il programma di personalizzazione di Pagani. Tuttavia, il modello in vendita è fra i più belli visti in giro, grazie alla carrozzeria gialla brillante che è magnificamente combinata con una serie di parti in fibra di carbonio a vista e lucidi cerchi in lega leggera multirazze. Gli interni sono in pelle nera con cuciture gialle, dettagli in alluminio sul cruscotto e fibra di carbonio a vista ovunque posate lo sguardo.

Pagani Huayra Roadster: il motore V12 biturbo da 764 CV di origine AMGUN V12 CHE SPRIGIONA ENERGIA PURA Per quanto riguarda il propulsore, il V12 biturbo eroga 764 CV e 1.000 Nm di coppia, che significa un bell’incremento rispetto alla Huayra Coupé, ma ben sotto i valori “mostruosi” espressi dalla Utopia. La potenza viene trasmessa all'asse posteriore grazie una trasmissione semiautomatica Xtrac a sette velocità, l'unica opzione per la Huayra. È interessante notare che il sito web specifica che questo particolare modello non è stato guidato affatto dal 2019, quando ha lasciato la fabbrica di Modena, in sostanza si tratta di un’auto nuova. Ma adesso tocca a voi. Fateci sapere quale sarebbe il modello dei vostri sogni cercando un'hypercar come quelle costruite da Horacio Pagani. Questa Huayra dipinta di giallo potrebbe fare al caso vostro? È sufficiente una chiamata al concessionario per avere più informazioni.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/09/2022