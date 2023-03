Pagani Utopia: come esaltare il lato tenebroso del gioiello made in Italy (Video)

La nuovissima Lamborghini Revuelto è l’ultima hypercar presentata in ordine di tempo ed è stata subito una rivoluzione. La prima della Casa di Sant’Agata con motore plug-in hybrid, una macchina dove tutto si esprime a un livello altissimo e su di lei ne abbiamo consumato – metaforicamente – fiumi d’inchiostro visto l’interesse generato. Ma solo qualche mese fa un altro gioiello nato in Italia aveva catalizzato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, forse in modo meno evidente visti, semplicemente, i numeri di vendita, ma per certi versi ancora più estrema ed “esotica”. Si tratta della Pagani Utopia, l'ultimo progetto del vulcanico Horacio Pagani, che è apparsa in un nuovo video ufficiale girato nella storica città di Mantova.

IL LATO TENEBROSO DELLA POTENZA Per questo breve filmato molto emozionale, Pagani ha scelto un esemplare della sua auto che svela il suo lato più “dark”. Per esempio, la carrozzeria dalle mille sfaccettature è verniciata in una tonalità nera lucida con intrecci a vista di fibra di carbonio. Le ruote forgiate sono rifinite in oro, in contrasto con la parte più esterna del cerchio a forma di turbina e sempre in fibra di carbonio. Il risultato è una Pagani Utopia dall'aspetto più furtivo che mai, protagonista ideale per l’ultimo episodio di Batman in un universo alternativo.

VEDI ANCHE

Pagani Utopia: nel centro storico di Mantova, Patrimonio dell'Umanità per l'UNESCOUNA CITTÀ STORICA PER UN’AUTO DA SOGNO Da perfetto sfondo per la “passeggiata” di questa perla rara su quattro ruote è la città di Mantova, il cui centro storico è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, grazie alla presenza dei suoi tesori architettonici perfettamente conservati. Lo scenario è perfetto per le linee sinuose della Utopia, che sembra assolutamente a suo agio nei cortili dei palazzi medievali. La hypercar di San Cesario sul Panaro ha debuttato nel settembre 2022 come ultima discendente nell’albero genealogico di Zonda e Huayra. A differenza di alcune sue potenziali rivali, come la stessa Lamborghini Revuelto, la creatura di Horacio rimane fedele a una motorizzazione convenzionale, con il V12 biturbo da 6,0 litri di provenienza AMG che eroga 864 CV e qualcosa come 1.100 Nm di coppia senza alcun tipo di elettrificazione. La potenza viene trasmessa all'asse posteriore, con gli acquirenti che hanno la possibilità di scegliere tra cambio manuale o automatico. Nonostante il prezzo stratosferico di circa 2,3 milioni di euro, tutti i 99 esemplari della Pagani Utopia hanno giù trovato un acquirente. A questo punto, la speranza è di incrociarne una su strada, probabilmente l’unico modo per poter ammirare questo straordinario prodotto made in Italy.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 30/03/2023