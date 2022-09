Pagani C10, appuntamento al 12 settembre. Nuovo video teaser

Motore V12 privo di alcuna contaminazione elettrica e non solo. Ad appartenere a un'epoca in via di estinzione, anche - in opzione - il cambio manuale. Con buona ragione, Pagani C10 una delle hypercar più attese del 2022. La presentazione è in programma Milano il 12 settembre, nel frattempo il marchio carica sul web un nuovo video teaser (dopo un videoclip con lo stesso Horacio Pagani che disegna l'auto). È il video della svolta: è infatti il primo documento in cui appare il modello reale, non più bozze o rendering. Dettagli reali esterni e interni. Mmm...

CONTINUITÀ Dalla carrellata di immagini pubblicate sul profilo Facebook di Pagani Automobili apprendiamo dunque come nuova C10, come prevedibile, dalla progenitrice Huayra, ma anche da ''nonnina'' Zonda, prenda in prestito numerosi spunti estetici. Doppi fari sono alloggiati sotto un unico gruppo sui parafanghi anteriori, mentre sul retro sbucano quattro luci a LED rotonde e quattro tubi di scarico centrali. Ci è poi concessa una sbirciatina anche agli splendidi cerchi in lega rifiniti in oro con pinze freni personalizzate Pagani, inoltre allo scudo in fibra di carbonio sul cofano ventilato.

NELLE TUE MANI All'interno, i sedili avvolgenti rivestiti in pelle combinano tonalità rosse e bianche. Ancora più importante, ecco il tanto chiacchierato cambio manuale con selettore a griglia e meccanismo a vista, in perfetto stile Pagani. Per i più pigri, esisterà comunque la possibilità di ordinare C10 con cambio automatico. Ma vuoi mettere il gusto di dirigere con la tua mano destra il coro a 12 ugole del 6,0 litri biturbo di origine AMG da 900 CV? A proposito: abbiamo citato il precedente video con Horacio, eccolo qui.

IL CODICE PAGANI Il fondatore stesso descrive l'imminente C10 come ''un'opera di alchimia'' e il ''frutto della nostra instancabile ricerca della bellezza, plasmata da una tecnologia all'avanguardia''. Non a caso, il percorso promozionale di avvicinamento alla world premiere include pure un filmato di Horacio Pagani che consulta il Codice Atlantico di Leonardo da Vinci presso la Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano. C10 come un trattato scientifico e un elogio a canoni stilistici universali. L'acquolina in bocca cresce...

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 06/09/2022