Nuova Pagani C10, per l'erede di Huayra spunta la data del reveal

La tanto attesa erede di Pagani Huayra spenderà tutta l'estate per gli allenamenti di rifinitura e si paleserà alle soglie dell'autunno. Questo, almeno, è ciò che emerge dagli ultimi report a riguardo. Attualmente identificata dal nome in codice C10, la nuova hypercar di San Cesario sul Panaro sarà presentata in anteprima - presumibilmente - il 12 settembre 2022. La speculazione la formula The Supercar Blog e arriva pochi mesi dopo che un'immagine trapelava online sui social, mostrando l'auto in tutta la sua somiglianza con la Huayra stessa. Sebbene, in seguito, sia stato scoperto come l'immagine fosse in realtà un rendering ufficiale Pagani di circa 18 mesi prima, e che da allora fossero state apportate sostanziali modifiche al design, il documento fornisce in ogni caso un'idea generale di cosa aspettarsi.

Nuova Pagani C10: sarà così?

VEDI ANCHE

HUAYRA EVOLUTION All'anteriore, C10 dovrebbe in definitiva sfoggiare un set di fari molto simili a quelli di Huayra e Zonda. A subire una maggiore revisione sarebbero semmai fascione e paraurti. Altrove, una forma del tettuccio molto familiare per una Pagani e una coppia di eleganti specchietti retrovisori esterni montati sulle portiere. Spigoli posteriori, infine, più piatti e meno sinuosi rispetto a Huayra. Horacio Pagani ha precedentemente confermato come C10 adotterà un V12 biturbo da 6,0 litri aggiornato sempre proveniente da AMG e simile al motore della Huayra, anche se modificato per produrre circa 850-880 CV. Ai clienti verrà inoltre offerta l'alternativa tra un cambio manuale e un automatico, con potenza inviata esclusivamente alle ruote posteriori. La produzione sarà probabilmente limitata a circa 280 esemplari. Quanto alla pensionanda Huayra, resta da vedere se verranno introdotte ulteriori edizioni speciali prima dell'addio.

Pagani Huayra R Pacchetto Tempesta

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/04/2022