Horacio Pagani in persona su Zonda F sfida la Porsche Carrera GT

Non è la solita gara di accelerazione se dietro al volante della Zonda si siede il suo creatore Horacio Pagani. La sfida in video

Enzo Ferrari, Ferruccio Lamborghini e Ferdinand Porsche ci hanno lasciato ben prima dell'era social, il che elimina qualsiasi possibilità di una controprova, ma che uno dei giganti della storia dell'automobile si metta al volante di una delle sue creature per sfidare un'auto della concorrenza in una drag race per YouTube, potrebbe suonare quantomeno improbabile. O no? A lasciare tutti di stucco è Horacio Pagani, che al volante di una sua Zonda F si è lanciato sulla drag strip per misurarsi con una Porsche Carrera GT. A documentarlo, il video che potete guardare qui sotto.

PILLOLE DI STORIA Del resto Pagani è uno che gli schemi è da sempre abituato a romperli, arrivando a sfidare i mostri sacri dell'automobilismo partendo praticamente dal nulla. Lanciò il suo primo modello nel 1999 - la Zonda, appunto - puntando su leggerezza ed efficienza con un motore da soli 450 CV in un mondo che all'epoca era ossessionato solo dalla forza bruta. Poi, naturalmente, anche le Zonda si fecero i muscoli, con la S da 550 CV e le versioni successive. Ma le supercar di San Cesario sul Panaro continuavano a distinguersi per una leggiadrìa sulla strada che non aveva paragoni. La Zonda F è un'edizione da 600 CV dove F è un omaggio al leggendario Juan Manuel Fangio, colui che introdusse il giovane Pagani in Lamborghini e che poi, divenuto costruttore, gli permise di avere i motori Mercedes per le sue creazioni. Horacio, un genio dal piede pesante.

