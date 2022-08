Asetek SimSports: ecco la pedaliera di Pagani Huayra R

Provare le stesse sensazioni che si avrebbero guidando una Pagani Huayra R (qui il sound del bolide) senza sborsare cifre milionarie sarà mai possibile? Beh, per tutti noi comuni mortali, la soluzione potrebbe essere più semplice di quanto pensiate! Per darci un piccolo assaggio di ciò che significa guidare uno Pagani in pista, Asetek SimSports ha sviluppato una pedaliera da gaming che replica fedelmente quella della Pagani Huayra R.

Pagani Huayra R in pista

GIOIELLINO Tutta la postazione è lavorata con precisione millimetrica, ed è realizzata in alluminio pressofuso. Curiosando un po’ in rete è possibile fare un paragone fra le due pedaliere - e credetemi - il verdetto è insindacabile: sono pressoché identiche. Le uniche differenze le si riscontrano (inevitabilmente) sul retro della pedaliera Asetek. Come di consueto l’acceleratore è governato da un potenziometro, mentre il pedale del freno si avvale di un dispositivo specifico ribattezzato THORP (Twin Hydraulic Opposing Rapid Piston).

Pagani Huayra R: il posteriore

SENSAZIONI FEDELI Il sistema THORP è composto da una boccola abbinata a un vero pistone idraulico. La compressione della stessa simula la corsa del pedale del freno della Huayra R ed è configurato per replicare la sensazione che si avrebbe sulla vera Pagani da corsa. Il costo della pedaliera Asetek SimSports Pagani Huayra R è di 1.999 dollari, circa 2.002 euro al cambio attuale. Una cifra doppio rispetto al modello Invicta sempre di Asetek.