Nuova BMW R 1300 RT 2026: colori, versioni e prezzi della tourer

La nuova BMW R 1300 RT 2026 è tra noi– insieme a R 1300 RS e R 1300 R – ma ora è tempo di conoscere colorazioni, versioni e prezzi della nuova tourer della Casa di Monaco.

BMW R 1300 RT 2026: colori, versioni e prezzi

BMW R 1300 RT 2026, la versione Impulse

La R 1300 RT 2026 sarà disponibile in 4 colorazioni/versioni: Alpine White, Triple Black, Impulse e Option 719 Camargue, con un prezzo a partire da 24.300 euro chiavi in mano. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di BMW Motorrad, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/04/2025