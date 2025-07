BMW Motorrad presenta il nuovo CE 04 2026

BMW Motorrad aggiorna il suo CE 04 al model year 2026, il maxi scooter elettrico. Scopriamo quali sono le caratteristiche tecniche, autonomia e tempi di ricarica ma anche versioni e prezzi.

Il nuovo CE 04 2026, con motore motore elettrico a magnete permanente raffreddato a liquido, è confermato in doppia versione, con potenza massima di 42 CV e coppia massima di 62 Nm o L3e-A1, con potenza massima ridotta a 31 CV (nominale di 15 CV, quindi guidabile con patente A1). Per coprire lo 0-50 km/h, gli bastano solo 2,6 secondi, per una velocità massima di 120 km/h (per entrambe le versioni). La batteria da 60,6 Ah (8,9 kWh), fornisce un'autonomia di circa 130 km, 100 km sulla versione con potenza ridotta. Ricaricarla col caricabatterie integrato da 2,3 kW richiede circa 4 ore e 20 minuti – 0-100% – e circa 3 ore e 30 min per lo 0-80% (la versione con potenza ridotta a 11 kW impiega rispettivamente 3 ore e 20 minuti e 2 ore e 25 minuti). Per chi volesse minimizzare i tempi di attesa c'è la ricarica con caricatore veloce opzionale da 6,9 kW (prezzo 930 euro): sono così sufficienti 1 ora e 40 minuti per la ricarica completa e 1 ora e 5 minuti per quella fino all'80% (che scendono a 1 ora e 10 minuti e 50 minuti sulla versione a 11 kW). Completano le misure l'altezza sella di 780 mm e il peso di 231 kg.

BMW CE 04 2026: dotazione elettronica

Nuovo CE 04 2026 è dotato dello schermo a colori da 10,25'' che permette di visualizzare la mappa di navigazione nel quadro strumenti. Tramite questo enorme display – molto automobilistico – si può gestire la suite di aiuti alla guida. Di serie c'è l'ASC (Automatic Stability Control), mentre il DTC (Dynamic Traction Control) è disponibile come optional. CE 04 offre di serie i riding mode Eco, Rain e Road, mentre la modalità Dynamic è offerta come optional. Su CE 04 è confermato l'ABS di ultima generazione, mentre l'ABS Pro è optional, così come lo sono i fari Adaptive Headlight Pro.

BMW CE 04 2026 è disponibile in 3 versioni, la variante Basic con livrea Lightwhite, sella nero-grigia e parabrezza trasparente, la variante Avantgarde, con livrea Gravity Blue metallic matt e colore a contrasto Sao Paulo Yellow sella Pro in nero/grigio chiaro con strisce gialle e bianche, parabrezza con colorazione gialla e cerchione posteriore con incisione laser e, infine, nella variante Exclusive con colorazione Spacesilver metallic, dotata di ampio parabrezza con protezioni per le mani integrate e manopole riscaldabili. Questa versione include anche cerchione posteriore con incisione laser su un lato, sella riscaldabile comfort con nuovo tessuto per l’imbottitura e ricami CE 04. I prezzi di CE 04 2026 sono di 13.500 euro per la versione Basic e 13.750 euro per la Avantgarde, mentre non è ancora stato ufficializzato quello della Exclusive.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/07/2025