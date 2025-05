BMW Motorrad Concept RR: ecco la nuova supersportiva dal futuro

Il teaser lasciava poco spazio all'immaginazione. BMW Motorrad Concept RR è la supersportiva del futuro, il prototipo della seguente generazione della sportiva carenata di Monaco. Qualche immagine, poche info, ma scopriamo il Concept RR.

BMW Concept RR: la futura S 1000 RR del 2027?

BMW definisce Concept RR ''La massima espressione di prestazioni in termini di tecnologia e design per la futura generazione di modelli BMW RR''. Se si chiamerà ancora S 1000 RR non è dato saperlo ma, almeno stando al motore, BMW non cambia le carte in tavola: il concept è equipaggiato col 4 cilindri in linea raffreddato a liquido della moto campione del mondo del Campionato Mondiale FIM Superbike, già oltre quota 230 CV (210 CV l'attuale S 1000 RR, 218 CV la M 1000 RR, lo ricordiamo). Ancora più affilata, con un'aerodinamica ottimizzata, più veloce e performante (e come potrebbe essere il contrario?!). Non si sa niente di più del Concept RR, certo è che ora, in tanti, non vediamo l'ora di vedere come sarà la futura generazione RR di BMW Motorrad.

Markus Flasch, Responsabile di BMW Motorrad: ''Mai prima d'ora BMW Motorrad aveva offerto un'anteprima così anticipata della futura generazione dei modelli RR. La BMW Motorrad Concept RR è un vero capolavoro del nostro team di sviluppo, sia dal punto di vista tecnico che del linguaggio stilistico. Ispirata e guidata dalla superbike ufficiale BMW Motorrad M 1000 RR, con la quale il pilota ufficiale BMW Motorrad Toprak Razgatlioğlu ha dominato il Campionato Mondiale Superbike FIM lo scorso anno, la Concept RR offre un vero e proprio fuoco d'artificio di superlativi sia per l'uso su strada che in pista. Il passaggio dalle corse alla strada non è mai stato così evidente. Rappresenta la leadership di BMW Motorrad nell'offrire il massimo livello ingegneristico e le massime prestazioni in questo segmento.''

Pubblicato da Michele Perrino, 23/05/2025