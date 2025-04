BMW Motorrad presenta la nuova R 1300 R 2026: tutte le novità

La nuova BMW R 1300 R 2026 è stata svelata in una fin troppo veloce presentazione video, ma ora vi raccontiamo noi come cambia a livello estetico e tecnico, dal nuovo motore 1300, passando per le novità di ciclistica ed elettronica.

Il design

La nuova R 1300 R 2026 cambia e lo fa prima di tutto dal punto di vista estetico. La roadster è ora più affilata, con un anteriore più aggressivo, per merito del faro full LED di serie con design ottagonale, particolarmente proteso in avanti nella sua estremità inferiore. Ma questo netto cambio di look va a braccetto con le tante novità tecniche, passando anche da motore e ciclistica...

Motore

Il nuovo motore della R 1300 R 2026 è – senza sorpresa alcuna – il bicilindrico boxer da 1.300 cc delle R 1300 GS. Anche per lui 145 CV a 7.750 giri/min e 149 Nm a 6.500 giri/min, ovviamente con omologazione Euro 5+. La R 1300 R 2026 nasce con cambio tradizionale a 6 rapporti – è disponibile come optional il cambio elettro assistito Pro – ma sarà in vendita anche in versione ASA, vale a dire col cambio elettro assistito automatico di BMW.

Elettronica

La R 1300 R 2026 offre di serie 3 riding mode, Rain, Road ed Eco, mentre i Riding Mode Pro Dynamic e Dynamic Pro sono optional. Di serie, invece, ci sono l'MSR, il sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio, il controllo di trazione dinamico DTC, l'Integral ABS Pro con DBC, il Dynamic Cruise Control con funzione freno DCC e l'Hill Start Control HSC. Tra gli optional figurano sistemi di sicurezza come l’Active Cruise Control (ACC) e il Frontal Collision Warning (FCW), mentre per la prima volta arriva la predisposizione per il navigatore include un sistema di fissaggio elettronico. A completare il quadro elettronico di serie ci pensano il sistema Keyless, il display TFT da 6,5'', E-Call e Teleservice. Ma anche sul fronte della ciclistica ci mette lo zampino l'elettronica...

Ciclistica

Il telaio della R 1300 R 2026 è stato completamente rivisto. Il telaio principale in lamiera di acciaio, oltre ad ottimizzare lo spazio di installazione, offre livelli di rigidità superiori. Al posto della precedente struttura in acciaio tubolare posteriore, la nuova R 1300 R adotta ora un telaietto in alluminio pressofuso. Nuova è anche la forcella telescopica upside-down da 47 mm, così come la guida della ruota posteriore che è stata riprogettata (140 e 130 mm di escursione). L'Evo Paralever II è caratterizzato da un collegamento notevolmente più rigido tra la sospensione e il telaio, insieme a un asse a sgancio rapido con braccio oscillante continuo. I cerchi della nuova R 1300 R, in alluminio pressofuso da 17 pollici, pesano oltre 1,4 kg in meno rispetto a quelli precedenti, a tutto vantaggio di una dinamica di guida più agile. Il peso della nuova R 1300 R 2026 è di 239 kg col pieno (il serbatoio da 17 litri).

Il DSA

La R 1300 R 2026 è fornita di serie di ESA al posteriore ma la grande novità è rappresentata dal Dynamic Suspension Adjustment DSA, optional. Rispetto all'ESA fa ora un ulteriore passo avanti, combinando la regolazione dinamica dello smorzamento anteriore e posteriore con una corrispondente regolazione del coefficiente di rigidità della molla (''rigidità elastica della molla''), in funzione della modalità di guida selezionata, delle condizioni di guida e delle manovre. Questo rende la nuova BMW R 1300 R la prima motocicletta di serie con forcella telescopica upside-down con regolazione della rigidità della molla. La regolazione automatica della base della molla assicura la compensazione automatica del carico. Col sistema DSA il pilota beneficia di una maneggevolezza ancora più precisa e di una maggiore libertà di inclinazione, riferiscono da BMW Motorrad.

Ergonomia

Sulla R 1300 R 2026 i tecnici di BMW Motorrad hanno modificato anche l'ergonomia: il triangolo sella-pedane-passeggero è stato rivisto per configurare una posizione di guida più sportiva e attiva, col pilota più avanzato (la seduta è a 785 mm da terra). Le pedane sono leggermente arretrate e il manubrio più piatto, per una maggiore confidenza sull'avantreno. Come optional sono disponibili i manubri Comfort, mentre per chi cerca le massime performance esiste la variante Performance, con sospensioni sportive, leve corte, pedane fresate e regolabili, DTC-Shift, due parabrezza sportivi aggiuntivi, sella sportiva, spoiler motore e pneumatici sportivi.

La nuova BMW R 1300 R 2026, stando alle informazioni ancora parziali, non arriverà prima della fine del 2025 – magari a EICMA? – come modello del prossimo anno. Resta ancora ignoto il prezzo, ma vi aggiorneremo non appena possibile.

Pubblicato da Michele Perrino, 10/04/2025