Nuova BMW R 1300 R 2025: ci siamo, ecco quando sarà svelata

BMW Motorrad svelerà la nuova R 1300 R 2025 in video: scopriamo quando e come assistere alla presentazione in diretta YouTube

La prossima novità di BMW Motorrad sarà la R 1300 R 2025. Ad eliminare ogni dubbio residuo è stata la stessa Casa di Monaco che ha pubblicato sul proprio canale YouTube il video della Première. Scopriamo allora quando toccherà alla nuova roadster...

Nuova BMW R 1300 R 2025: la diretta video

La nuova R 1300 R – ''tutta nuova'', come recità BMW – porterà certamente in dote il bicilindrico boxer della famiglia R 1300 GS da 145 CV e 149 Nm e, proprio come le Adventure, potrebbe essere equipaggiata anche col cambio ''automatico'' ASA. Per sapere cosa altro ci riserverà la R 1300 R, tuttavia, dovremo attendere: collegatevi con noi qui sul nostro sito giovedì 10 aprile alle ore 17 per sapere tutto della nuova moto di BMW Motorrad.

Pubblicato da Michele Perrino, 08/04/2025