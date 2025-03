BMW R 1300 R, RS, RT e R 12 G/S sono sempre più vicine

Le BMW R 1300 R/RS/RT e la R 12 G/S sono in rampa di lancio: le vedremo presto anche se saranno presentate come model year 2026

Le nuove BMW R 1300 R, RS e RT sembrano sempre più vicine e, con naked, sport tourer e tourer, anche la R 12 G/S sarebbe pronta a fare la sua comparsa nel corso dei prossimi mesi. Scopriamo quali sono le ultime novità.

La nuova BMW R 1300 RT 2026

R 1300 R, RS e RT sono in scia alla R 1300 GS sin da prima della sua presentazione. Rispetto ai pronostici le cose sono andate più lentamente, con l'arrivo della R 1300 GS Adventure – criticatissima per la sua estetica, ma tra le moto più vendute a febbraio – solo a metà 2024. Stando a quanto affermato dai colleghi di Motorrad, le nuove R 1300 sarebbero state omologate negli USA, lasciando intendere l'ufficialità del loro arrivo anche nel Vecchio Continente nel corso del 2025 (come model year 2026). Confermati i dati tecnici del motore per le nuove R 1300 R, RS e RT, col motore capace di 145 CV a 7.750 giri e 149 Nm a 6.500 giri/min.

La R 12 G/S sarebbe il quarto modello di BMW Motorrad ad arrivare nel 2025. Una GS con velleità offroad, sulla falsa linea della R nineT Urban G/S ma con ruota da 21'', una vera maxi enduro. Il cuore pulsante il solito motore boxer raffreddato ad aria e olio da 1.170 cc per 109 CV a 7.000 giri/min e 115 Nm a 6.500 giri/min (l'ultima a montarlo la R 12 S ispirata alla R 90 S). I colleghi di Motorrad parlano di un peso in ordine di marcia di 229 kg per la G/S 2026.

È probabile che nei prossimi mesi le novità BMW arrivino una dopo l'altra: per rimanere aggiornati seguite il nostro sito e quello ufficiale di BMW Motorrad.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/03/2025