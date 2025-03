Mercato moto: i "Km 0" bloccano le immatricolazioni, -20,8% a febbraio

Anche a febbraio l’eccesso di moto e scooter a “km0” frena le nuove immatricolazioni, con un passivo del 20,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. ''Stiamo assistendo a un prevedibile ‘effetto fine serie’ dovuto all’introduzione dello standard Euro 5+ per i motocicli di nuova immatricolazione, entrato in vigore all’inizio dell’anno. Questo cambiamento ha determinato un incremento delle vendite nel dicembre 2024, e il suo impatto continuerà a farsi sentire nei primi mesi del 2025''. Queste le parole di Mariano Roman, presidente di Confindustria ANCMA, in merito ai dati sulle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto diffusi dall’associazione.

L’entrata in vigore della normativa Euro 5 continua a influenzare il settore: il mercato dei motocicli ha registrato a febbraio una contrazione del 20,87%, con 22.485 veicoli immatricolati. Tra i diversi segmenti, le moto hanno subito il calo più marcato, con una riduzione del 28,25% e 9.507 unità vendute. Meno pronunciata la flessione per gli scooter, che segnano un -12,13% con 12.240 mezzi immatricolati, mentre i ciclomotori chiudono con un drastico -40,34% e 738 unità vendute.

Trend cumulato: il mercato continua a perdere terreno

I numeri non mentono mai, il mercato dei motocicli ha registrato un netto calo del 18,02%, con 40.592 veicoli immatricolati. A soffrire maggiormente sono le moto, con una flessione del 27,22% e 16.473 unità vendute. Gli scooter, pur subendo una contrazione più contenuta, registrano un -7,44% con 22.796 mezzi immatricolati. Infine, i ciclomotori confermano il loro calo significativo, con una riduzione del 41,23% e 1.323 unità vendute.

Mercato elettrico in difficoltà per il blocco incentivi

In calo il mercato delle moto elettriche, seppur non sia dovuto ai km0

Non se la cava tanto meglio il segmento elettricoche, nonostante non siano direttamente influenzati dal cambio di normativa, registrano comunque un drastico caldo delle immatricolazioni. Tutto ciò a causa della mancata riattivazione del portale ministeriale per la gestione degli incentivi, previsto dal 1° gennaio 2025. Il presidente Mariano Roman ha sollecitato una rapida riapertura del sistema per garantire una corretta applicazione della misura. Nel dettaglio, il comparto ha subito a febbraio una contrazione del 18,58%, con 574 veicoli venduti, mentre il primo bimestre segna un calo del 19,62%, pari a 856 unità immatricolate.

Rispetto al mese di gennaio non cambia il podio, composto sempre da Honda Africa Twin, BMW R 1300 GS e Ducati Multistrada V4. Le maxi enduro piacciono agli italiani e lo dimostrano ancora una volta i numeri, con moto adventure ed enduro stradali fino al sesto posto in classifica. Da segnalare l’ascesa della verisione Adventure della GS, che sorpassa la Honda Transalp 750 aggiudicandosi la medaglia di legno. La Voge Brivido 125 si conferma la più venduta tra le moto per i giovani.

Top 30 cumulato Italia - Mercato Moto Periodo di analisi: Febbraio 2025 Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2025 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 651 2 BMW R 1300 GS Enduro 627 3 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 528 4 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 481 5 CFMOTO 450MT Enduro 473 6 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 386 7 VOGE BRIVIDO 125R Naked 288 8 CFMOTO 800MT Enduro 235 9 YAMAHA TRACER 9 Turismo 227 10 YAMAHA MT-07 Naked 224 11 VOGE VALICO 525DSX Enduro 197 12 HONDA GB350S Naked 191 13 YAMAHA MT-09 Naked 190 14 HONDA CB 1000 HORNET Naked 175 15 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 169 16 BETA RR 2T 300 Enduro 168 17 BMW F 800 GS Enduro 166 18 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 161 19 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 158 20 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 149 21 HONDA CL500 Naked 142 22 BMW S 1000 XR Turismo 139 23 YAMAHA TENERE 700 Enduro 138 24 BMW F 900 GS Enduro 136 25 HONDA CB 650 R Naked 134 26 HONDA NT1100 Turismo 133 27 HONDA NX500 Turismo 132 28 QJ MOTOR SRT600SX Turismo 132 29 KAWASAKI Z 650 Naked 130 30 ROYAL ENFIELD GUERRILLA 450 Naked 126 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Scooter adventure in crescita a febbraio

Se tra le moto ci sono alcune sorprese, la classifica degli scooter conferma i soliti protagonisti. Il trio Honda SH domina ancora una volta, con il 125 saldamente al comando, seguito dal 350 che conquista la seconda posizione, scalzando il 150.

Ottimi risultati anche per l'X-ADV, mentre il primo scooter non giapponese è il Kymco Agility 125 R16, che si piazza al quinto posto. Nella Top 10 fanno il loro ingresso anche l’ADV350 e il Liberty 125, orgoglio italiano, che si posiziona settimo. Un altro modello taiwanese si fa spazio in classifica: Kymco People S 125, all'ottavo posto. A chiudere la top 10 ci sono Yamaha X-Max 300 e Forza 350 a distanza serratissima l’uno dall’altro.

Archivi aggiornati al 28/02/2025 Top 30 cumulato Italia - Mercato Scooter Periodo di analisi: Febbraio 2025 Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Feb 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 2.654 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 2.243 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 1.762 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 1.547 5 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 973 6 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 863 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 672 8 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 606 9 YAMAHA XMAX 300 Scooter 509 10 HONDA FORZA 350 Scooter 506 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 506 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 497 13 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 455 14 VOGE SFIDA SR16 Scooter 454 15 HONDA SH MODE 125 Scooter 440 16 HONDA FORZA 750 Scooter 436 17 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 409 18 SYM ADX 300 Scooter 373 19 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 371 20 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 296 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 283 22 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 282 23 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 263 24 YAMAHA NMAX 125 Scooter 255 25 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 199 26 YAMAHA TMAX Scooter 199 27 ZONTES ZT350-E Scooter 159 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 144 29 BMW C 400 GT Scooter 143 30 BMW C 400 X Scooter 117 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/03/2025