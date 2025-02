Mercato moto gennaio 2025: le moto e gli scooter più venduti

Il 2025 della moto si apre con dati del mercato non particolarmente incoraggianti: nel primo mese, infatti, le immatricolazioni segnano una brusca frenata. Scopriamo quali sono le ragioni dietro questi risultati ma anche i numeri in dettaglio, con le classifiche delle moto e degli scooter più venduti.

Dietro il -14,4% del primo mese del 2025 ci sarebbe – secondo ANCMA – il surplus di vendite realizzate a fine 2024. Col nuovo anno, infatti, è scattato lo standard Euro5+ per i motocicli di nuova immatricolazione: negli scorsi 30 giorni sono stati 18.097. Le moto perdono -25,79% rispetto a gennaio 2024, targando 6.964 veicoli, mentre gli scooter tengono botta con -1,42% e 10.548 pezzi. Primato negativo per i ciclomotori con -42,31 punti percentuali, pari a 585 unità vendute. Anche le due ruote elettriche partono col freno nel mese di gennaio: - 21,94% e 281 unità, con gli scooter in particolare che hanno una flessione di 19,90 punti percentuali e targano 161 veicoli.

Rispetto alla fine del 2024, nel primo mese del nuovo anno la classifica delle moto più vendute vede diverse novità. In alto restano alcune delle grandi contendenti, con le maxi enduro Africa Twin, R 1300 GS e Multistrada V4 a podio. La grande assente è lei, la best seller del 2024, Benelli TRK 702: avrà tempo di rifarsi, forte anche della nuova promozione. Anche giù dal podio sono le maxi enduro a farla da padrone, con Transalp 750, R 1300 GS Adventure e 450MT (meno maxi, ma comunque con ruota da 21''). Dal 6° posto della Cfmoto fino al 10°, altre ''piccole'': Brivido 125R – la prima per i giovanissimi – e a seguire RR 300 2T di Beta, 800MT e Valico 525DSX.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2025 1 HONDA AFRICA TWIN Enduro 295 2 BMW R 1300 GS Enduro 255 3 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 237 4 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 196 5 BMW R 1300 GS ADVENTURE Enduro 193 6 CFMOTO 450MT Enduro 188 7 VOGE BRIVIDO 125R Naked 123 8 BETA RR 2T 300 Enduro 109 9 CFMOTO 800MT Enduro 106 10 VOGE VALICO 525DSX Enduro 101 11 YAMAHA MT-09 Naked 90 12 DUCATI PANIGALE V4 / PANIGALE V4S Sportive 86 13 YAMAHA TENERE 700 Enduro 74 14 TRIUMPH TIGER 660 SPORT Turismo 72 15 HONDA CL500 Naked 71 16 DUCATI MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S Turismo 67 17 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 67 18 QJ MOTOR SRT 550 SX Turismo 65 19 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 65 20 YAMAHA TRACER 9 Turismo 63 21 HONDA CB 650 R Naked 62 22 MOTO GUZZI STELVIO Enduro 60 23 HONDA NX500 Turismo 59 24 TRIUMPH SPEED TWIN 900 Naked 58 25 BMW F 800 GS Enduro 57 26 KAWASAKI Z 650 Naked 56 27 MOTO GUZZI V85 TT Enduro 56 28 BMW S 1000 XR Turismo 55 29 BMW F 900 GS Enduro 52 30 YAMAHA MT-125 Naked 48 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Se le moto più vendute a gennaio destano qualche sorpresa, gli scooter più venduti nel primo mese dell'anno sono sempre loro. Il trittico Honda SH non si cambia, col 125 in testa e il 350 che si prende il 2° posto davanti al 150 (dal 4° che occupava a fine 2024). Bene anche X-ADV, mentre il primo scooter che non viene da Tokio è Agility 125 R16 di Kymco, 5°. Entrano in Top10 anche ADV350 e l'italianissimo Liberty 125, 7°, con un altro scooter di Taiwan all'8° posto, Symphony 125 di SYM, mentre Forza 350 e People S 125 chiudono la classifica corta.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen 2025 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 1.414 2 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 1.174 3 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 947 4 HONDA X-ADV 750 Scooter 680 5 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 475 6 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 404 7 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 302 8 SYM SYMPHONY 125 Scooter 291 9 HONDA FORZA 350 Scooter 264 10 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 227 11 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 217 12 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 210 13 HONDA SH MODE 125 Scooter 204 14 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 198 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 185 16 HONDA FORZA 750 Scooter 184 17 YAMAHA XMAX 300 Scooter 182 18 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 150 19 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 136 20 SYM ADX 300 Scooter 134 21 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 120 22 VOGE SFIDA SR16 Scooter 105 23 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 101 24 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 92 25 YAMAHA TMAX Scooter 90 26 SYM JOYRIDE 300 Scooter 81 27 ZONTES ZT350-E Scooter 80 28 YAMAHA NMAX 125 Scooter 75 29 KYMCO SKYTOWN 125 Scooter 65 30 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 64 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

