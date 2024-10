Mercato moto e scooter: i più venduti di settembre

Dopo la frenata di agosto, a settembre mercato moto e scooter in lieve ripresa (+1,7%). La classifica delle moto e scooter più venduti

Dopo un mese di agosto con fisiologica flessione, a settembre il mercato di moto e scooter torna ad avere un trend positivo, chiudendo i 30 giorni che compongono il mese con un +1,7% sullo stesso periodo dello scorso anno. Secondo le stime di ANCMA a fine anno il 2024 potrebbe chiudere con un incremento del 5% rispetto al 2023, confermando la buona salute dell’industria e l’elevato interesse nei confronti delle due ruote. Pecora nera ancora una volta la mobilità elettrica, ancora in calo.

I NUMERI DEL MESE Andando a fondo con i dati, a settembre sono stati immatricolati 27.576 veicoli, tra ciclomotori, scooter e moto. Nel dettaglio, a settembre, sono gli scooter a segnare la migliore performance con un incremento del 3,79% e 14.772 veicoli targati; lieve flessione per le moto che, con 11.127 unità registrate, si ferma a -0,73%, mentre raggiungono la parità i ciclomotori (+0,36%), che mettono in strada 1.677 mezzi.

PRIMI NOVE MESI Si confermano incoraggianti i numeri anche se guardati sul lungo periodo, con un incremento del 5,05%, targando 300.343 veicoli. Qui arriva la rivincita delle moto, che fanno segnare un ottimo 7,17% immatricolando 131.950 unità; seguono gli scooter con un incremento del 4,36% e 153.890 mezzi targati; unico segmento negativo è quello dei ciclomotori, che lasciano sul terreno 5,36 punti percentuali pari a 14.503 unità.

SETTEMBRE NERO Male ancora una volta l’elettrico, scooter e moto “green” non riescono a fare breccia tra gli italiani, chiudono infatti in negativo anche il nono mese dell'anno (-23,25%), immatricolando 789 veicoli. In linea il cumulato annuo, che registra una perdita a doppia cifra (-21,99%) pari a 8.098 unità.

TRK ANCORA IN TESTA Andando a consultare la top 30 cumulativa relativa alle moto si nota come la Benelli TRK 702 – anche grazie a promozioni che la rendono ancora più appetibile – si conferma in cima alla graduatoria, seguita sempre da BMW R 1300 GS e Honda Africa Twin. Yamaha è il marchio più presente con ben 5 modelli (Tracer 9 e 7, MT-09, MT-07 e Ténéré 700), seguito da Honda con 4, Royal Enfield e Voge con 3. Tra le piccole 125 molto bene fa la Brivido.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2024 1 BENELLI TRK 702 / TRK 702 X Enduro 5.939 2 BMW R 1300 GS Enduro 4.161 3 HONDA AFRICA TWIN Enduro 3.215 4 YAMAHA TRACER 9 Turismo 2.583 5 HONDA XL 750 TRANSALP Enduro 2.297 6 YAMAHA MT-07 Naked 2.196 7 VOGE VALICO 525DSX Enduro 2.103 8 DUCATI MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S Enduro 2.069 9 YAMAHA TENERE 700 Enduro 1.986 10 MOTO MORINI X-CAPE Enduro 1.776 11 KAWASAKI Z 900 Naked 1.728 12 MOTO GUZZI V7 Naked 1.670 13 BMW R 1250 GS ADVENTURE Enduro 1.665 14 YAMAHA TRACER 7 Turismo 1.660 15 YAMAHA MT-09 Naked 1.610 16 ROYAL ENFIELD HIMALAYAN 452 Enduro 1.371 17 VOGE BRIVIDO 125R Naked 1.236 18 HONDA CB 750 HORNET Naked 1.232 19 KEEWAY RKF 125 Naked 1.228 20 ROYAL ENFIELD METEOR 350 Naked 1.194 21 FANTIC MOTOR 125 CC ENDURO/MOTARD Enduro 1.175 22 ROYAL ENFIELD HUNTER 350 Naked 1.173 23 HONDA NC 750 X Enduro 1.155 24 DUCATI SCRAMBLER 800 Naked 1.118 25 TRIUMPH SPEED 400 Naked 1.089 26 KAWASAKI VERSYS 650 Enduro 1.088 27 VOGE VALICO 900DSX Enduro 1.052 28 FANTIC MOTOR CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY Naked 1.010 29 TRIUMPH SCRAMBLER 400X Naked 1.006 30 BENELLI TRK 502 / TRK 502 X Enduro 996 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

POCHE SORPRESE Nessuna novità dalla classifica inerente agli scooter, dove il best seller incontrastato rimane l’Honda SH125, seguito dai fratelli maggiori 150 e 350. Tra i maxi scooter Honda X-ADV si conferma il preferito, davanti al TMAX e alla sua variante più stradale Forza 750. Dal fondo risalgono gli scooter Voge, ma la vetta è ormai lontana.

Rank Marca Modello Segmento Totale Gen-Sett 2024 1 HONDA ITALIA SH 125 Scooter 11.403 2 HONDA ITALIA SH 150 Scooter 9.706 3 HONDA ITALIA SH 350 Scooter 7.689 4 KYMCO AGILITY 125 R16 Scooter 7.497 5 PIAGGIO LIBERTY 125 ABS Scooter 6.996 6 HONDA X-ADV 750 Scooter 5.287 7 PIAGGIO BEVERLY 300 ABS Scooter 4.936 8 HONDA ITALIA ADV 350 Scooter 4.848 9 KYMCO PEOPLE S 125 Scooter 4.741 10 YAMAHA XMAX 300 Scooter 4.705 11 SYM SYMPHONY 125 Scooter 4.197 12 PIAGGIO VESPA GTS 300 Scooter 3.999 13 YAMAHA TMAX Scooter 3.997 14 PIAGGIO VESPA PRIMAVERA 125 Scooter 3.874 15 PIAGGIO MEDLEY 125 Scooter 3.806 16 PIAGGIO BEVERLY 400 Scooter 3.757 17 HONDA SH MODE 125 Scooter 2.952 18 HONDA FORZA 350 Scooter 2.870 19 KYMCO PEOPLE S 200 Scooter 2.806 20 SYM SYMPHONY 200 ST Scooter 1.873 21 SYM SYMPHONY 125 ST Scooter 1.859 22 PIAGGIO MEDLEY 150 Scooter 1.812 23 PIAGGIO LIBERTY 150 ABS Scooter 1.498 24 KYMCO PEOPLE ONE 125I Scooter 1.420 25 KYMCO AGILITY 200I R16 Scooter 1.275 26 HONDA FORZA 750 Scooter 1.187 27 YAMAHA NMAX 125 Scooter 1.077 28 SYM JOYRIDE 300 Scooter 1.063 29 VOGE SFIDA SR4 Scooter 1.042 30 VOGE SFIDA SR1 GT Scooter 1.012 Fonte dati: MIT Elaborato da UNRAE per ANCMA

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/10/2024