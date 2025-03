BMW R 12 G/S, arriva l'enduro classica ispirata alla mitica R80 G/S

Ritorno alle origini: BMW R 12 G/S è un'enduro classica ispirata alla mitica R80 G/S, e combina look rétro e tecnologia moderna

La nuova BMW R 12 G/S richiama lo stile della leggendaria R 80 G/S, combinando un'estetica classica con dotazioni tecniche di ultima generazione.

Progettata per offrire alte prestazioni su strada come in fuoristrada, garantisce maneggevolezza e versatilità. Scopriamo insieme la BMW R 12 G/S e le sue caratteristiche.

BMW R12 G/S, la nuova classic enduro

Prestazioni elevate per ogni tipo di percorso

Il cuore della nuova BMW R 12 G/S è il motore boxer bicilindrico raffreddato ad aria/olio con una cilindrata di 1.170 cc.

Grazie a una potenza di 109 CV a 7.000 giri/min e una coppia massima di 115 Nm a 6.500 giri/min, questa moto garantisce una risposta pronta e dinamica, ideale per affrontare ogni tipo di terreno.

Abbinato a un peso della moto di 229 kg in ordine di marcia permette di superare i 200 km/h e di raggiungere i 100 km/h in 4,1 secondi con partenza da fermo.

Ci pensa poi il sistema di scarico monoflusso laterale con silenziatore posteriore montato in alto, a esaltare le sonorità caratteristiche del Boxer di Monaco.

BMW R12 G/S, il bicilindrico Boxer da 1.170 cc, 109 CV e 115 Nm

Una struttura pensata per portare la BMW R 12 G/S in off-road

La BMW R 12 G/S è equipaggiata con un telaio in acciaio tubolare monoblocco, progettato per offrire massima rigidità e stabilità. Il cannotto di sterzo rialzato e avanzato migliora l’ergonomia per una guida più precisa e controllata, sia su asfalto sia su sterrato.

Sospensioni regolabili per una guida fluida

Le sospensioni sono un punto di forza di questa enduro:

Forcella telescopica rovesciata da 45 mm, completamente regolabile, con un'escursione di 210 mm.

Forcellone Paralever posteriore con ammortizzatore angolato e smorzamento dipendente dalla corsa, regolabile per adattarsi alle diverse condizioni di guida. L'escursione è di 200 mm.

Ruote a raggi incrociati per il massimo grip

Di serie, la BMW R 12 G/S monta una ruota anteriore da 21 pollici e una posteriore da 17 pollici. Per chi cerca maggiore trazione off-road, l’Enduro Package Pro include una ruota posteriore da 18 pollici che alza la seduta di 15 mm.

Impianto frenante di alta qualità

L’impianto frenante Brembo è composto da un doppio disco anteriore da 310 mm e un disco posteriore da 265 mm, con pinze flottanti a 2 pistoncini, per una frenata efficace e modulabile.

BMW R12 G/S, la forcella regolabile

Quattro modalità di guida per ogni situazione

La nuova BMW R 12 G/S offre tre modalità di guida di serie e una aggiuntiva per i più esperti:

Rain : per superfici scivolose e condizioni meteo avverse.

Road : per una guida fluida su asfalto.

Enduro : ottimizzata per la guida su sterrato.

Enduro Pro: disponibile con l’Enduro Package Pro, per il massimo delle prestazioni off-road.

Sistemi di sicurezza e assistenza alla guida

Per garantire il massimo controllo e sicurezza, BMW ha equipaggiato la R 12 G/S con:

Controllo Dinamico della Trazione (DTC) , disattivabile per l’uso off-road.

Sistema di regolazione della coppia del motore in fase di rilascio (MSR) , per una guida più fluida.

BMW Motorrad ABS Pro , per una frenata sicura anche in curva.

Shift Assistant Pro, disponibile come optional ex fabbrica per la nuova BMW R 12 G/S, consente di cambiare marcia senza usare la frizione.

Faro a LED con firma luminosa iconica

La nuova BMW R 12 G/S è dotata di un faro rotondo a LED con una caratteristica firma luminosa a forma di ''X''. Per chi guida spesso di notte, è disponibile l'Headlight Pro, un faro adattivo che migliora la visibilità in curva.

Strumentazione minimal e presa 12V

Il cruscotto circolare classico è stato progettato per fornire informazioni essenziali in modo chiaro e immediato. Inoltre, è presente una presa 12V per la ricarica di dispositivi elettronici.

BMW R12 G/S, faro Headlight Pro con luce di svolta adattiva

Selle modulari per ogni stile di guida

BMW Motorrad ha previsto diverse configurazioni per la sella della nuova R 12 G/S:

Sella monoposto standard : altezza di 860 mm con ruota posteriore da 17''.

Sella biposto (Pillion Package) : mantiene la stessa altezza della monoposto.

Sella Rallye Seat: pensata per il fuoristrada avanzato, con un’altezza aumentata fino a 895 mm.

Manubrio e pedane per il massimo controllo

Il manubrio tubolare in alluminio a doppio spessore offre un'ergonomia ottimizzata, con la possibilità di montare un riser da 20 mm per migliorare la posizione di guida off-road.

Le pedane enduro, incluse nell’Enduro Package Pro, garantiscono massima aderenza grazie al profilo dentellato.

BMW R12 G/S, sella Rallye opzionale

I prezzi per la nuova BMW R12 G/S partono da 17.900 euro: scopri sul configuratore ufficiale quanto pesano gli accessori sul conto finale (spoiler, ci vuole poco a superare i 22.000 euro per una G/S ben equipaggiata).

Colorazioni disponibili: tre opzioni per un look distintivo

BMW offre tre varianti di colore per la nuova R 12 G/S:

Night Black opaco (versione base).

Light White con dettagli rossi .

Option 719 Aragonit (Sandrover, Racing Red e Mineral Grey).

Guarda qui sotto il video di presentazione ufficiale della nuova BMW R12 G/S.

Motore : Boxer bicilindrico, raffreddato ad aria/olio, 1.170 cc

Potenza : 109 CV a 7.000 giri/min

Coppia massima : 115 Nm a 6.500 giri/min

Velocità massima : Oltre 200 km/h

Accelerazione 0-100 km/h : 4,1 secondi

Peso : 229 kg in ordine di marcia

Telaio : Acciaio tubolare monoblocco

Sospensioni : Anteriore : Forcella telescopica rovesciata da 45 mm, escursione 210 mm Posteriore : Forcellone Paralever con ammortizzatore regolabile, escursione 200 mm

Freni : Anteriore : Doppio disco da 310 mm con pinze Brembo Posteriore : Disco da 265 mm

Ruote : Anteriore : 21'' Posteriore : 17'' (18'' con Enduro Package Pro)

Modalità di guida : Rain, Road, Enduro, Enduro Pro (opzionale)

Sistemi di assistenza : Controllo Dinamico della Trazione (DTC) ABS Pro Shift Assistant Pro (opzionale)

Illuminazione : Faro a LED con firma luminosa a ''X''

Prezzo di partenza: 17.900 euro

BMW R12 G/S nella livrea Option 719 Aragonit

Qual è il prezzo della BMW R 12 G/S?

I prezzi per la BMW R 12 G/S partono da 17.900 euro, ma la lista degli accessori è lunga e golosa, e permette facilmente di superare i 22.000 euro per un esemplare ben equipaggiato.

Quali sono le principali differenze rispetto alla BMW R 1250 GS?

La R 12 G/S è più compatta e leggera, con un motore boxer raffreddato ad aria/olio, mentre la R 1250 GS ha un motore con tecnologia ShiftCam e raffreddamento misto.

Ancora diversa è la R 1300 GS, tutta nuova: più potente e tecnologica, con tanto di radar e frenata automatica di emergenza.

La BMW R 12 G/S è adatta ai viaggi a lunga distanza?

Sì, grazie al comfort ergonomico e alle sospensioni regolabili, è ideale per lunghi tragitti su strada e sterrato.

Quali sono gli optional disponibili per la BMW R 12 G/S?

Tra gli optional principali ci sono la sella Rallye, l’Enduro Package Pro, il faro adattivo Headlight Pro e il pacchetto Comfort, con manopole riscaldabili, cruise control, cambio con Shift Assistant Pro e l'assistente per le partenze in salita Hill Start Control Pro.

BMW R 12 G/S è adatta ai principianti?

È consigliata a motociclisti con esperienza, data la sua altezza e la potenza del motore.

