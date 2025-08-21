Cambia tutto: addio alla BMW R 1300 GS, al suo posto la nuova R 12 G/S

“Basta con sta storia della moto da bar, la nuova R 12 G/S deve essere percepita come una moto capace davvero di affrontare ogni avventura!”. Questo, secondo me, è stato l’ordine impartito dall’alto nelle stanze dei bottoni di BMW Motorrad che, dall’edizione 2026, sostituirà laR 1300 GSproprio con la nuova enduro stradale retrò all’interno del suo GS Trophy… che per l’occasione cambierà anche il nome in G/S Trophy.

ESIGENZE DI MARKETING, NON UNA BOCCIATURA PER LA R 1300 GS

Per la R 1300 GS potrebbe suonare come una bocciatura ma, ovviamente, così non è; dietro la scelta degli uomini di Monaco di Baviera ci sono motivazioni legate al marketing, una strategia ben chiara che punta a valorizzare il nuovo modello in chiave adventure. Una scelta tutt’altro che campata per aria dato che nel passaggio daUrban GSaR 12 G/Sle capacità fuoristradistiche della moto sono senz’altro migliorate, con cerchio da 21” davanti e sospensioni a lunga escursione.

BMW R 12 G/S: 3/4 anteriore

Una strategia che tocca anche le corde della nostalgia non è infatti un mistero che la nuova R 12 G/S sia ispirata nel design alla capostipite della dinastia Gelande Strasse, ovvero la leggendaria R 80 G/S, moto che si cimentò (e vinse) con la gara di fuoristrada più famosa al mondo: la Paris-Dakar.

UN TROFEO AMATISSIMO DAGLI APPASSIONATI DI BMW

Ma che cos’è l’International GS Trophy? Una competizione internazionale con cadenza biennale di fuoristrada organizzata da BMW Motorrad. Fin dal principio questa manifestazione è stata pensata per celebrare lo ''Spirito del GS'', diventando ben presto uno degli appuntamenti più apprezzati dalla community dell’Elica . Un’ occasione per condividere la passione, mettere in mostra le proprie abilità alla guida (d’altronde è pur sempre una competizione) ma anche condivisione, dato che si tratta di una gara a squadre.

LE PROTAGONISTE DEL TROFEO DAL 2008 AD OGGI

BMW R 1250 GS Trophy Competition 2022: i partner del contest in Albania

La prima edizione del International GS Trophy si è tenuta nel 2008 in Tunisia, ma contrariamente a quanto si possa pensare non iniziò tutto da una R/GS. Ecco le protagoniste dagli albori fino a oggi:

2008: F 800 GS

2010: F800 GS

2012: R 1200 GS LC

2014: R 1200 GS LC

2016: R 1200 GS LC

2018: R 1250 GS.

2020: R 1250 GS.

2022: R 1250 GS.

2024: R 1300 GS

2026: R 12 G/S.

Le più longeve sono state la R 1200 GS raffreddata a liquido, seguita dalla R 1250 GS. Come avrete notato in principio toccò alle piccole bicilindriche della serie F, mentre con la R 12 G/S sarà la prima assoluta per un boxer raffreddato ad aria/olio. Come se la caverà? Staremo a vedere.

