BMW Motorrad presenta "The Speed Sisters", una R 12 e una R 18 speciali

BMW Motorrad ha incaricato Ralf Eggl, fondatore e mente di [Woidwerk], di realizzare due moto speciali: una R 12 e una R 18 sono così diventate ''The Speed Sisters''.

BMW R 12 e R 18 by [Woidwerk]: The Speed Sisters

Le moto cheBMW Motorrad ha commissionato a [Woidwerk]

R 12 e R 18 di [Woidwerk] sono accomunate dalla combinazione di colori ispirata alla Foresta Bavarese: 3/4 bianco e 1/4 verde, un richiamo ironico al lungo inverno della regione, con sella e plexi che si tingono di verde. Un dettaglio che a Garmisch ha incuriosito e che Ralf Eggl ha spiegato così: ''Questi sono i colori della Foresta Bavarese. Come si dice qui: 'Tre quarti dell'anno è inverno e l'altro quarto è freddo'. Questa è la Foresta Bavarese''.

BMW R 12 by [Woidwerk]: le modifiche

La BMW R 12 by [Woidwerk]

La BMW R 12 di [Woidwerk] è stata modificata nel posteriore, notevolmente accorciato in stile bobber: i design del fanale è caratterizzato da indicatori sequenziali Kellermann Jetstream, ispirati alle ali degli aerei, integrati in una coda su misura, filigranata. La verniciatura, eseguita dal Lackierzentrum Hirsch, riprende il concept cromatico esclusivo delle ''Speed Sister''. La posizione di guida di questa R 12 è stata resa più sportiva grazie a un nuovo manubrio, pedane modificate e una sella personalizzata in pelle e Alcantara. Anche il copri serbatoio su misura, dello stesso materiale, è stato progettato tramite CAD e stampato in 3D: su di esso compare il logo del progetto, elemento presente anche sulla R 18, a simboleggiare la connessione tra le due moto. Il telaio, rialzato di 15 mm con un ammortizzatore Wilbers, promette un assetto più reattivo, mentre il sistema di scarico originale è stato sostiuito con uno, nero opaco, firmato Hattech, dotato di uno speciale rivestimento ceramico.

BMW R 18 by [Woidwerk]: le modifiche

La BMW R 18 di [Woidwerk] su strada

Sulla più grande R 18 di [Woidwerk] le modifiche si sono spinte forse anche oltre, con un serbatoio rialzato e ristretto di 30 mm, una sella ''galleggiante'' autoportante e una “Targa hoop” agganciata direttamente sul forcellone. Non solo modifiche di carattere estetico e nelle sovrastrutture, tuttavia, con l'ammortizzatore Wilbers responsabile di una maggiore altezza del telaio di 20 mm, mentre dischi freno da 320 mm e pinze freno radiali provengono dalla BMW R 1300 GS. Tanti componenti sono stati progettati ad hoc, attraverso CNC o stampa 3D: è il caso dei supporti della carenatura, della scatola del fanale posteriore o del cappuccio finale del forcellone con portatarga integrato e lo stesso vale per indicatori di direzione e luci posteriori montati sul forcellone, realizzati internamente a [Woidwerk]. Anche la R 18, come la R12, è equipaggiata con un sistema di scarico Hattech rivestito in ceramica nera, mentre la sella in pelle e Alcantara con cuciture a vista è di Zinteriors. Per maggiori informazioni su ''The Speed Sisters'' e le creazioni di Ralf Eggl, potete visitare il sito di [Woidwerk], cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/07/2025