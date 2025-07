BMW Motorrad Concept RR: la superbike si mostra in video (e che sound)

Ecco BMW Motorrad Concept RR, la nuova superbike del futuro presentata in occasione della scorsa edizione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este. La moto è stata accesa e fatta ''scaldare'' a Goodwood (e prima ai Motorrad Days). Godiamoci la S 1000 RR del futuro in video (sentite che sound).

BMW Concept RR: la S 1000 RR del futuro (2027) in video

È stato il CEO di BMW Motorrad a portare ''in pista'' la nuova belva. Concept RR è l'anticipazione della futura generazione di S 1000 RR: questo prototipo è equipaggiato col motore della moto di Toprak Razgatlioglu – fresco leader del mondiale SBK – con oltre 230 CV (ma pensiamo siano molti di più, visti i 210 e 218 CV delle ''stradali'' S 1000 RR e M 1000 RR). Che è un motore figlio delle competizioni lo si sente dal suono rauco, ''libero''. La Casa di Monaco non ha dichiarato altro ma sembra logico aspettarsi che possa trattarsi della prima apparizione ufficiale di quella che sarà la futura generazione di S 1000 RR, il model year 2027. Nell'attesa di saperne di più, godiamoci il sound del 4 in linea...

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 15/07/2025