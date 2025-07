SBK Regno Unito. Razgatlioglu: tripletta e sorpasso su Bulega!

Razgatlioglu domina e vince per la 12° volta a Donington, tornando in testa al mondiale. Ora Bulega (tre volte secondo) segue a -4! Podi per Sam Lowes e Bautista

La domenica del Prosecco DOC UK Round 2025 si è aperta con la quinta vittoria consecutiva di Toprak Razgatlioglu, che ha dominato la Superpole Race portando la BMW al successo numero 100 nel mondiale e riducendo a un solo punto il gap in classifica da Nicolò Bulega, secondo al traguardo. Il turco è scattato forte dalla pole e ha subito imposto il proprio ritmo, passando sotto alla bandiera a scacchi con oltre due secondi di vantaggio. Alle loro spalle, Sam Lowes ha conquistato il terzo posto davanti al pubblico di casa, firmando il suo secondo podio in carriera nel WorldSBK e il numero 890 per la Gran Bretagna nella categoria. Quarto Alvaro Bautista, in rimonta dopo una partenza più difficile, seguito da Andrea Locatelli, che nel finale ha avuto la meglio sul compagno di squadra Jonathan Rea, sesto dopo un ottimo avvio. Settimo Danilo Petrucci, in calo rispetto a Gara 1 ma comunque competitivo. Ottava posizione, per la terza volta di fila, per Garrett Gerloff, che ha avuto la meglio su Andrea Iannone nel duello per la P8. Chiude la top ten Dominique Aegerter, davanti al rookie britannico Ryan Vickers, penalizzato da un lungo a due giri dal termine. Caduti Redding, Lecuona e Van der Mark, non era partito - dopo la caduta di ieri - Alex Lowes.

Razgatlioglu, dominio e sorpasso! Bulega ancora secondo

La musica non cambia al pomeriggio, quando si spengono i semafori di Gara-2 sulla retta del Donington Park. Toprak Razgatlioglu prende subito il comando con il suo terzo holeshot del weekend, dettando il ritmo fin dalla prima curva. Dietro di lui si accodano Sam Lowes e Álvaro Bautista, mentre Nicolò Bulega spreca ancora lo spunto iniziale e scivola momentaneamente in quinta posizione. Ma la storia è ormai scritta: ‘El Turco’ completa la sua tripletta nel Regno Unito, sale a 12 vittorie in carriera sul circuito britannico e strappa a Bulega la leadership del Mondiale, ora sua con quattro punti di vantaggio. Il romagnolo limita i danni con un secondo posto che, statisticamente, ha quasi del beffardo: è la 22ª volta che chiude dietro a Toprak. Bautista completa il podio, con il suo undicesimo piazzamento stagionale tra i primi tre.

Locatelli e Petrucci ai piedi del podio, ritiro Sam Lowes.

Ma la gara havissuto anche di battaglie a centro gruppo e colpi di scena anche nelle retrovie. Locatelli perde presto il treno del podio, finendo quarto. Petrucci difende con i denti la quinta posizione dagli assalti di Garrett Gerloff, al suo miglior risultato dell’anno con il sesto posto. Dietro, Andrea Iannone si esibisce in una lezione di guida difensiva, tenendosi stretta la settima piazza in mezzo a un gruppetto agguerrito in cui spiccano Aegerter, Gardner e Rea, quest’ultimo in calo fino al 15° posto. Tra le note dolenti, il ritiro di Sam Lowes, scivolato nella ghiaia quando era secondo, e la domenica complicata per il rookie britannico Ryan Vickers, che chiude 11°. Da segnalare anche la decima posizione di Lecuona, che regala un piccolo sorriso alla Honda in un weekend da dimenticare. Con questa vittoria, Razgatlioglu firma anche la sua 30ª affermazione in sella alla BMW: numeri da leader, ora anche in classifica iridata.

Risultati Superpole Race Superbike Round Regno Unito 2025

Risultati Gara-2 Superbike Round Regno Unito 2025

Race 2 full and final results🏁



Truly a perfect weekend for @toprak_tr54 👏#UKWorldSBK 🇬🇧 pic.twitter.com/3NIMjvT59g — WorldSBK (@WorldSBK) July 13, 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/07/2025