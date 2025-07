SBK Regno Unito: irresistibile Razgatlioglu. Vince gara 1 e va a -4 da Bulega, secondo

Toprak Razgatlioglu va presto in testa e fugge via. Bulega secondo, resta leader in classifica per 4 punti. Sul podio anche Petrucci, quarto Locatelli

Toprak Razgatlioglu vince la sua decima gara sulla pista di Donington, e si tratta di Gara-1 del Prosecco DOC UK Round 2025 della Superbike. Il turco, che scattava dalla pole position, è partito senza rischi dalla prima posizione, ha fatto sfogare Alex Lowes che però è presto scivolato nella ghiaia, lasciandogli in eredità una prima piazza che, la sensazione è, si sarebbe preso di lì a breve. Una volta in testa, Razgatlioglu è scappato via e si è reso irraggiungibile per chiunque, soprattutto da un Bulega scivolato in quinta pizza dopo il via e costretto alla rimonta. Nicolò, secondo con facilità, ha mantenuto la testa in classifica iridata con appena 4 punti di margine sul rivale, che mette la freccia e domani proverà il sorpasso.

Petrucci è ''the best of the rest''. Che caduta al primo giro!

Sul podio sale anche Danilo Petrucci, autore di una bella gara in rimonta, conquistando il suo settimo risultato stagionale tra i tre e rafforzando la terza piazza iridata, con Andrea Locatelli, quarto, che avvicina in classificaAlvaro Bautista, caduto al primo giro insieme a Sam Lowes e Yari Montella, in un bruttissimo incidente tra tre Ducati. Al quinto posto si rivede Jonathan Rea, scattato benissimo e addirittura terzo nei primissimi giri, bravo a riprendersi la posizione su Scott Redding nel finale, poi Aegerter, Gerloff, Gardner e Iannone chiudono la top ten. Vierge,Vickers, Van der Mark, Rinaldi e Sofuoglu prendono punti, mentre Bassani è 16° dopo un scivolata. Non vedono la bandiera a scacchi, oltre ai quattro piloti incidentati già citati, anche Sam Lowes, Rabat, Bridewell, Lecuona e Lopes.

Superpole: implacabile Razgatlioglu, ma Bulega è vicino

Nella superpole del mattino Razgatlioglu aveva fatto valere il suo curriculum sulla pista di Donington, prendendosi la prima fila davanti a un Bulega che gli ha dato fastidio fino alla fine. 1:24.827 il tempo fatto registrare dal turco, migliore di poco più di un decimo rispetto a quello del rivale. Poi tre britannici: Alex Lowes, un finalmente competitivo Rea, e Sam Lowes. Locatelli chiude la seconda fila, mentre in terza erano finiti il padrone di casa Vickers, Montella e Petrucci, con il rookie del team Barni Racing davanti al veterano (e terzo dela classifica iridata). Quarta fila per un Bautista un po' in difficoltà, Aegerter e Gerloff, mentre Iannone finisce in quinta fila, a sandwich tra Lecuona e Van der Mark.Da segnalare anche il i posti dal 16° al 19° poiché riguardano tutti nomi di rilievo: Gardner, Redding, Bassani e Vierge.

Risultati Superpole Superbike Round Regno Unito 2025

Risultati Gara-1 Superbike Round Regno Unito 2025

Pubblicato da Simone Valtieri, 12/07/2025