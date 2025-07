La Superbike approda nel Regno Unito, gli orari TV su Sky, NOW e TV8

Nel weekend del 13 luglio il mondiale Superbike 2025 approda a Donington per il Prosecco DOC UK Round: gli orari TV Sky, NOW e TV8 per non perdere nulla del settimo round WorldSBK

Dopo l'adrenalinico round di Misano, il Mondiale Superbike torna a casa: Donington Park ospita il settimo appuntamento della stagione, nella pista dove tutto è cominciato nel 1988. Nell’ultimo weekend di gara, Toprak Razgatlioglu ha ridotto a soli 9 punti il distacco da Nicolò Bulega grazie a due vittorie su tre, condite anche da un pizzico di fortuna. L’italiano, leader del campionato, ha risposto con un successo nella Race 1, ma è stato sfortunato nella Superpole Race, centrato da un altro pilota. Ora il duello tra i due entra nel vivo proprio sul circuito preferito dal campione turco, che il prossimo anno lascerà la categoria per correre con Yamaha in MotoGP.

Favoriti e outsider

Razgatlioglu è il dominatore storico di Donington, con nove vittorie e la possibilità di eguagliare un record di Rea. Ma Bulega ha dimostrato di poter vincere ovunque e qui ha già brillato in Supersport. Più staccati, ma pronti ad approfittarne, ci sono Danilo Petrucci – terzo in classifica e alla ricerca del primo successo nel mondiale – e Álvaro Bautista, che su questa pista ha già vinto in passato e che lotta anche per il proprio futuro in Ducati. Attenzione anche ad Andrea Locatelli, veloce ma ancora a digiuno di podi sul tracciato inglese.

Gli altri protagonisti

Il tifo britannico sarà tutto per Jonathan Rea, sei volte vincitore a Donington e sempre competitivo in casa, e per Sam Lowes, in grande forma e fresco di rinnovo. Occhi puntati anche su Alex Lowes, reduce dal primo podio Bimota dopo 25 anni, e su Scott Redding, che qui ha già brillato. Tra gli outsider: van der Mark, due volte vincitore nel 2018, Andrae Iannone a caccia di riscatto, e Remy Gardner, in crescita costante. Tra i volti nuovi, debutto per Tito Rabat con Honda e wildcard per Tommy Bridewell, pronto a sorprendere nella sua prima apparizione stagionale.

ROUND REGNO UNITO IN TV

Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nel sesto weekend del'anno della Superbike sul circuito di Misano Adriatico trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote dal venerdì alla domenica. L'appuntamento italiano andrà in onda in diretta su SkySport MotoGP e sul servizio streaming NOW e in chiaro (Superpole, Gara 1 e Gara 2) sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA SUPERBIKE IN DIRETTA E IN CHIARO? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, NOW e TV8

Venerdì 13 giugno

09:40 - FP1 Supersport

10:35 - FP1 Superbike (SKY, NOW)

13:55 - Superpole Supersport (SKY, NOW)

15:00 - FP2 Superbike (SKY, NOW) Sabato 14 giugno

09:00 - FP3 Superbike

09:30 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Superbike (SKY, NOW)

12:35 - Gara-1 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-1 Superbike (SKY, NOW, TV8) Domenica 15 giugno

09:00 - Warm Up Superbike

09:20 - Warm Up Supersport

11:00 - Superpole Race Superbike (SKY, NOW, differita TV8 alle 13:00)

12:35 - Gara-2 Supersport (SKY, NOW)

14:00 - Gara-2 Superbike (SKY, NOW, TV8)

