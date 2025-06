SBK Emilia Romagna: Razgatlioglu cala il tris a Misano, Bulega che sfortuna!

La domenica della Superbike nel Pirelli Emilia-Romagna Round di Misano Adriatico inizia nel peggiore dei modi possibili per i colori italiani. Alla staccata di curva-1 nella Superpole Race, un Axel Bassani (Bimota) troppo ottimista perde il punto di staccata e centra in pieno la Ducati di Nicolò Bulega, partito benissimo e che si stava approcciando a curva-1 in prima posizione. I due sono rotolati nella sabbia lasciando campo libero a un Toprak Razgatlioglu (BMW) che non ha certo bisogno di questi regali e che bissa il successo di ieri recuperando di botto 12 punti in classifica generale all'italiano della Ducati. Sul podio con ''El Turco'' salgono anche Alex Lowes (che porta alla Bimota il primo podio stagionale) e Andrea Locatelli, che riesce a tenere dietro Danilo Petrucci (Ducati) e Alvaro Bautista (Ducati). Si rivede nelle posizioni che conta anche Jonathan Rea (Yamaha), settimo alle spalle di Sam Lowes (Ducati). Raccolgono punti anche Remy Gardner (Yamaha) e Iker Lecuona (Honda). Gara subito rovinata dal doppio long lap penalty per Andrea Iannone (17°), scattato in anticipo allo spegnimento dei semafori (è la terza volta quest'anno), mentre Yari Montella cade a tre giri dalla fine, quando era nono.

Gara-2: Toprak domina, Bulega rimonta! Bravo Bautista

Al pomeriggio va un po' meglio per Nicolò Bulega, che dalla 10° casella sulla griglia è costretto alla rimonta e in pochissimi giri si porta in seconda posizione. Peccato per lui, però, Razgatlioglu è già fuggito a più di 5'' di distacco e resterà imprendibile fino alla fine della gara. Sul podio con i due contendenti iridati, ora divisi da appena 9 punti in classifica, sale anche un ottimo Alvaro Bautista, bravo a superare Locatelli (alla fine 4°) e Petrucci (5°) con decisione e a prendersi un meritato podio. BMW-Ducati-Ducati-Yamaha-Ducati nei primi cinque posti, e sesta è un'altra moto di Borgo Panigale, quella di Sam Lowes, davanti alla Honda di Iker Lecuona. Gara ondivaga per Andrea Iannone, scattato nelle retrovie dopo la disavventura mattutina, ma bravo a rimontare fino all'ottava posizione, divertendosi in una serie lunghissima di sorpassi. Poi, però, le gomme calano, e lui prima perde la posizione su Gerloff (Kawasaki, giunto ottavo) e poi scivola al penultimo giro, finendo nella ghiaia e lasciando la top ten a Vierge (Honda) e Van der Mark (BMW). Delusione, invece, per Bassani, che sarebbe potuto essere protagonista del weekend con la Bimota ma che ne ha cominbata una più di Bertoldo, giungendo alla fine solo 12° alle spalledi Vickers (Ducati) e davanti a Sofuoglu (Yamaha), al compagno Alex Lowes (caduto e risalito in sella) e a Rinaldi. Caduti anche Rea, Gardner e Montella.

