SBK Emilia Romagna: Razgatlioglu irresistibile in gara-1 a Misano! Bulega limita i danni ed è 2°

Un caldo asfissiante accoglie i piloti del mondiale Superbike al Marco Simoncelli Misano World Circuit per il Pirelli Emilia-Romagna Round. A trionfare al termine di una gara molto tattica è stato Toprak Razgatlioglu, scattato dalla prima posizione in griglia e in testa per gran parte della gara, tranne nei primissimi giri, quando ha lasciato il passo al rivale di questa stagione, Nicolò Bulega. L'italiano, scattato dalla quarta piazza per una penalità ricevuta in mattinata, ci ha messo poco a prendere il comando per poi lasciarlo allo stesso turco, mettendosi a seguirlo per tutta la gara. La sensazione era che il leader iridato con la sua Ducati stesse aspettando le fasi finali per attaccare il turco sulla BMW, ma negli ultimissimi giri è stato invece quest'ultimo a forzare e ad aprire il gap, prendendosi il successo di gara-1, sulla stessa pista dove vinse tutte e tre le gare nel 2024. In virtù di questo risultato, scende a 26 punti il vantaggio di Bulega nellaclassifica generalesu Razgatlioglu, in un round che l'emiliano deve capitalizzare il più possibile prima di spostarsi su due piste molte amate dal bicampione Superbike: Donington e Magny Cours. Le dichiarazioni post-gara di Bulega lasciano questa speranza, visto che ha parlato di un paio di cose che non hanno funzionato, tra setup e un altro ''problemino'' non specificato. La speranza è che, messe a posto entrambe, possa chiudere l'esiguo gap di 1'' maturato quest'oggi.

Petrucci il primo dei terrestri. Cadute per Bassani e Iannone.

Dietro ai marziani Razgatlioglu, il prossimo anno in MotoGP, e Bulega, confermato in sella alla Ducati ufficiale ma anche eletto tester della Desmosedici GP25, si prende il terzo gradino del podio Danilo Petrucci, in rimonta dall'ottava piazza e, soprattutto, bravo a rintuzzare un gagliardo Alex Lowes sulla Bimota, che alla fine deve accontentarsi del quarto posto. Quinta piazza per Andrea Locatelli, che paga il gap di potenza della sua Yamaha rispetto alle rivali, mentre sesto è Alvaro Bautista, che taglia il traguardo in settima piazza ma viene avanzato di una posizione a causa dei tre secondi inflitti per track limits al collega di Ducati Sam Lowes. Buon ottavo posto per Yari Montella, calato nel finale, mentre, chiudono la top ten Iker Lecuona (Honda) e Scott Redding (Ducati). A punti anche Xavi Vierge (Honda), Jonathan Rea (Yamaha), Ryan Vickers (Ducati), Garrett Gerloff (Kawasaki) e il rientrante Michael Ruben Rinaldi (Yamaha). Tante le cadute, tra le quali quelle di Axel Bassani (che scattava in prima fila con la Bimota ed era atteso a un bella gara), Andrea Iannone (finito presto nella ghiaia) e Remy Gardner (Yamaha). Fuori anche Van der Mark, Aegerter e Sofuoglu.

Superpole di Bulega, ma viene retrocesso

Nella Superpole del mattino, Bulega aveva colto la prima posizione con il tempo di 1:31.618, ma a causa di un impeding ai danni di Danilo Petrucci (per questo solo nono in griglia), è stato retrocesso di tre posizioni, scattando dalla quarta posizione. E così, con il tempo di 1:31.856 la pole position l'ha presa Toprak Razgatiloglu con la BMW, davanti alla sorpresa Axel Bassani con la Bimota e a Sam Lowes su Ducati. Seconda fila aperta dal già citato Bulega, davanti all'altra Bimota di Alex Lowes e alla Yamaha di Remy Gardner. Buon settimo posto per Andrea Iannone (Ducati), anch'esso però retrocesso di tre posti per lo stesso episodio, davanti ad Andrea Locatelli e al deluso, ma combativo, Danilo Petrucci. A completare una terza fila tutta italiana c'è Yari Montella (Ducati), poi in quarta il già menzionato Iannone, uno spento Alvaro Bautista (Ducati) e Iker Lecuona (Honda). Solo 16° Jonathan Rea.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/06/2025