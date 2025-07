BMW GS Rallye Carbon: ora la R 1300 GS ha il suo nuovo casco

BMW Motorrad presenta GS Rallye Carbon, ultima evoluzione del casco dedicato a R 1300 GS e gamma Adventure (viste le novità BMW 2026?). Scopriamone caratteristiche, data di arrivo, colori e prezzi.

Il nuovo GS Rallye Carbon ha una calotta costituita da un mix di fibra di carbonio e aramide M-Forge Carbon, a tutto vantaggio di leggerezza e capacità di assorbimento degli urti. Sul fronte sicurezza risultano preziosi alleati anche il MIPS, Multi Directional Impact Protection System, che riduce il movimento di rotazione della testa in caso di impatto, e il Pull-Rescue-System sistema che permette di rimuovere i guanciali senza dover togliere il casco.

Casco BMW GS Rallye Carbon: aerazione e dotazioni

GS Rallye Carbon è caratterizzato da un presa d'aria per la ventilazione nella parte superiore della calotta – dotata di protezione per gli insetti – e di una sulla mentoniera, con filtro antipolvere. La visiera rimovibile, dotata di attacco laterale, meccanismo autobloccante e Quick Release per rapidi montaggi/smontaggi (ce ne sono diverse colorazioni optional), fa il pari con il visierino interno parasole. Non manca poi la lente interna Pinlock 120, per scongiurare l'appannamento nelle giornate più fredde e umide.

Il nuovo casco GS Rallye Carbon è disponibile con 6 colorazioni – il sito BMW Motorrad dice dal 4 luglio – con prezzi a partire dai 725 euro della versione monocolore fino agli 830 euro delle altre livree.

Pubblicato da Michele Perrino, 12/07/2025