BMW, nuovo pacchetto di accessori ispirato al flat track per la R 12 nineT

BMW Motorrad ha presentato The Tracker, un pacchetto di accessori per la BMW R 12 nineT ispirato alle competizioni flat track. Le moto flat track esprimono un forte dinamismo con proporzioni compatte, linee pulite. Gli elementi caratteristici sono la coda corta, le prominenti tabelle portanumero e una silhouette racing ridotta all’essenziale - definendo un'immagine apprezzata sia dagli appassionati di motorsport sia dalla scena globale del customizing. Ecco quindi che la Casa di Monaco ne ripropone le caratteristiche chiave per ''vestire'' la R 12 nineT.
The Tracker, il pacchetto di accessori BMW ispirato al flat track dedicato alla R12 nineT. La moto in azione
Pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT, cosa include?
- Sezione posteriore corta Tracker Blackstorm Metallic, comprensiva di supporto targa (disponibile in nero o argento) e indicatori multifunzionali.
- Cupolino Tracker Blackstorm Metallic.
- Tabella portanumero Blackstorm Metallic.
- Set di adesivi Tracker per tabelle portanumero e maschera del faro.
- Copriruota anteriore 17'' Blackstorm Metallic.
Questi componenti del pacchetto sono disponibili anche singolarmente. Nota: pneumatici e numero di gara 35 mostrati in foto non sono inclusi nel pacchetto accessori. La tabella portanumero offre spazio per una personalizzazione individuale: il numero di gara è scelto liberamente e applicato dal cliente.
The Tracker, il pacchetto di accessori BMW ispirato al flat track dedicato alla R12 nineT. La parte posteriore
Pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT, diponibilità e montaggio
Il pacchetto accessori The Tracker è già ordinabile. BMW Motorrad consiglia di eseguire il montaggio presso un’officina professionale, preferibilmente presso un partner BMW Motorrad. Il pacchetto è omologato insieme al veicolo e non richiede ulteriori registrazioni.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|R 12
|95 / 69
|15.900 €
|R 12 NineT
|109 / 80
|18.950 €
|R 12 S
|109 / 80
|23.750 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della BMW R 12 S visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni BMW R 12 S