BMW, nuovo pacchetto di accessori ispirato al flat track per la R 12 nineT

BMW Motorrad ha presentato The Tracker, un pacchetto di accessori per la BMW R 12 nineT ispirato alle competizioni flat track. Le moto flat track esprimono un forte dinamismo con proporzioni compatte, linee pulite. Gli elementi caratteristici sono la coda corta, le prominenti tabelle portanumero e una silhouette racing ridotta all’essenziale - definendo un'immagine apprezzata sia dagli appassionati di motorsport sia dalla scena globale del customizing. Ecco quindi che la Casa di Monaco ne ripropone le caratteristiche chiave per ''vestire'' la R 12 nineT.

The Tracker, il pacchetto di accessori BMW ispirato al flat track dedicato alla R12 nineT. La moto in azione

Pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT, cosa include?

Sezione posteriore corta Tracker Blackstorm Metallic, comprensiva di supporto targa (disponibile in nero o argento) e indicatori multifunzionali.

Cupolino Tracker Blackstorm Metallic.

Tabella portanumero Blackstorm Metallic.

Set di adesivi Tracker per tabelle portanumero e maschera del faro.

Copriruota anteriore 17'' Blackstorm Metallic.

Questi componenti del pacchetto sono disponibili anche singolarmente. Nota: pneumatici e numero di gara 35 mostrati in foto non sono inclusi nel pacchetto accessori. La tabella portanumero offre spazio per una personalizzazione individuale: il numero di gara è scelto liberamente e applicato dal cliente.

The Tracker, il pacchetto di accessori BMW ispirato al flat track dedicato alla R12 nineT. La parte posteriore

Pacchetto accessori The Tracker per BMW R 12 nineT, diponibilità e montaggio

Il pacchetto accessori The Tracker è già ordinabile. BMW Motorrad consiglia di eseguire il montaggio presso un’officina professionale, preferibilmente presso un partner BMW Motorrad. Il pacchetto è omologato insieme al veicolo e non richiede ulteriori registrazioni.

