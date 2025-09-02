BMW svela Vision CE, lo scooter elettrico che si guida senza casco

BMW ha presentato al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera il Vision CE, concept di uno scooter elettrico pensato per la mobilità urbana, che ha come caratteristica principale la possibilità di essere guidato senza casco.

BMW Vision CE, il ritorno alla filosofia del C1

Venticinque anni, fa BMW ha segnato una svolta nella mobilità urbana col C1, scooter che poteva essere guidato senza casco.Il Vision CE riprende quel concetto e lo attualizza. Il pilota è protetto da una struttura a ''gabbia'' di tubi metallici ed è presente la cintura di sicurezza.

BMW Vision CE, sta in equilibrio da solo con la funzione di bilanciamento

Il Vision CE è dotato di una funzione di bilanciamento che gli permette di rimanere in equilibrio anche da fermo, sollevando il pilota dalla necessità di appoggiare i piedi a terra.

Pubblicato da Fabio Meloni, 02/09/2025