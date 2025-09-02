Novità

BMW svela Vision CE, lo scooter elettrico che si guida senza casco

Avatar di Fabio Meloni, il 02/09/25

42 minuti fa - Si tratta di un concept presentato al Salone IAA Mobility di Monaco

È un concept presentato al recente Salone IAA Mobility di Monaco. Raccoglie l'eredità del C1 costruito all'inizio del Duemila

BMW ha presentato al Salone IAA Mobility di Monaco di Baviera il Vision CE, concept di uno scooter elettrico pensato per la mobilità urbana, che ha come caratteristica principale la possibilità di essere guidato senza casco.

BMW Vision CE, concept

BMW Vision CE, il ritorno alla filosofia del C1

Venticinque anni, fa BMW ha segnato una svolta nella mobilità urbana col C1, scooter che poteva essere guidato senza casco.Il Vision CE riprende quel concetto e lo attualizza. Il pilota è protetto da una struttura a ''gabbia'' di tubi metallici ed è presente la cintura di sicurezza.

Il BMW Vision CE si ispira al C1, scooter urbano prodotto da BMW nei primi del Duemila

BMW Vision CE, sta in equilibrio da solo con la funzione di bilanciamento

Il Vision CE è dotato di una funzione di bilanciamento che gli permette di rimanere in equilibrio anche da fermo, sollevando il pilota dalla necessità di appoggiare i piedi a terra.

BMW Vision CE, concept. Presente la cintura di sicurezza

VEDI ANCHE
Il BMW GS Trophy cambia nome e moto: in Romania si correrà con la R 12 G/S
Cambia tutto: addio alla BMW R 1300 GS, al suo posto la nuova R 12 G/S
BMW R 12 G/S 2025, prova: pregi e difetti nella recensione
Nuova R 12 G/S 2025: la prova della maxi enduro secondo BMW Motorrad
BMW R 1300 GS da record nella gara in salita
BMW R 1300 GS da record nella gara in salita Bouley Bay Hill Climb
Pubblicato da Fabio Meloni, 02/09/2025
Tags
prezzomobilità sostenibilenovità 2026
Gallery
Logo BMW
BMW
Vedi anche