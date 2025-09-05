Anteprima

Scopri in video come sarà fatta (forse) Skoda Octavia Wagon Full Electric

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/09/25

48 minuti fa - Segui la diretta streaming del reveal di Skoda Vision O dall'IAA Mobility

Alle 17.30 di oggi 8 settembre, segui la diretta streaming del reveal di Skoda Vision O dall'IAA Mobility. Quale modello anticipa?
Benvenuto nello Speciale IAA MOBILITY 2025, composto da 13 articoli.

Il nome è quanto di più criptico, tuttavia dietro l'espressione Skoda Vision O non è affatto da escludere che si nasconda una formula ben più familiare. Ovvero nuova Skoda Octavia Wagon. Con un piccolo particolare: solo elettrica.

Siamo sulla strada giusta, oppure abbiamo preso un granchio? Per scoprirlo, non ci resta che sintonizzarci con la world premiere di Skoda Vision O, in programma all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera oggi lunedì 8 settembre alle 17.30. Clicca Play qui sotto quando è ora.

Sul mercato dal 2020, la quarta generazione di Octavia si avvia a poco a poco a cedere il testimone a una nuova edizione. Che Vision O anticipi il design e le funzionalità di una futura station wagon full electric destinata a rimpiazzare (o ad affiancare) la Octavia che tutti conosciamo, suona logico.

Bando alle chiacchiere, osserviamola e ''ascoltiamola''. 

