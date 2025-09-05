Video

Nuova Porsche 911 Turbo ibrida: guarda la premiére con Patrick Dempsey

Avatar di Emanuele Colombo, il 07/09/25

5 ore fa - Nuova Porsche 911 Turbo 2026: l'ibrida al debutto mondiale con Patrick Dempsey in diretta video

Scopri la nuova Porsche 911 2026: coupé e cabriolet, con motore ibrido, presentate in live streaming da Patrick Dempsey
ll nuovo modello di punta della serie 911 con motore elettrificato è ai blocchi di partenza: proposta con carrozzeria coupé e Cabriolet, la nuova Porsche 911 Turbo ibrida si svela in diretta video lunedì 7 settembre alle ore 15:00, nella premiére condotta dall'attore e pilota Patrick Dempsey. Guarda la presentazione qui sotto: dopo la diretta, il video sarà disponibile on demand.

Patrick Dempsey (Grey's Anatomy, Transformers 3) illustrerà le varie fasi di sviluppo di un'auto sportiva che la Casa definisce ''innovativa'', dagli studi in galleria del vento allo sviluppo del motore fino ai collaudi sulla pista di Weissach.

911 Turbo 2026: Patrick Dempsey, attore e pilota, conduce la premiére

Tra gli ospiti ci saranno il responsabile della gamma 911 Frank Moser, il collaudatore e brand ambassador Jörg Bergmeister e molti altri ingegneri di Weissach. La nuova Porsche 911 Turbo sarà una delle stelle più brillanti del Salone di Monaco IAA Mobility 2025.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2025
