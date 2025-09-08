Opel Grandland AWD, oggi la trazione integrale è elettrica. Il prezzo

Novità auto

Come la gemella Peugeot 3008 Dual Motor, potenza combinata di 325 CV e 4 driving mode. Anteprima ad IAA Mobility e ordini aperti
Opel e la trazione integrale, un binomio in cammino. A 8 anni dall'ultima 4x4 di stampo meccanico (Opel Insignia GSi, 2017), con l'intermezzo di Grandland Hybrid4 (plug-in) nel 2022, tocca a Grandland Electric AWD riprendere il discorso dei mezzi a quattro ruote motrici col marchio del Blitz

In anteprima assoluta all'IAA Mobility 2025 di Monaco di Baviera, Opel Grandland Electric AWD è il primo veicolo Opel elettrico a trazione integrale. Ordini aperti: prima del listino prezzi, un po' di numeri.

Opel Grandland Electric AWD è già in vendita

Grandland AWD in cifre

Sfogliando la scheda tecnica, balzano all'occhio le somiglianze con Peugeot 3008/5008 Dual Motor, sorelle di progetto: 

  • architettura bi-motore;
  • potenza di sistema di 239 kW (325 CV);
  • coppia massima di 509 Nm
  • accelerazione 0-100 km/h in 6,1 secondi
  • autonomia di 489 km (WLTP).

Seguirà un allestimento più ''leggero'', con autonomia WLTP fino a 501 km. Quattro modalità di guida:

  • Normal
  • Eco
  • Sport
  • 4WD 


Opel Grandland Electric AWD: 4 driving mode

In 4WD entrambi i motori elettrici funzionano continuamente e distribuiscono la potenza in modo uniforme su tutte e quattro le ruote, ideale su superfici scivolose, mentre in Sport sterzo e acceleratore rispondono in modo ancora più diretto, grazie a una speciale impostazione.

Il telaio è dotato di serie della tecnologia Frequency Selective Damping: a seconda delle condizioni stradali e dello stile di guida, consente diverse caratteristiche di smorzamento per un comportamento più confortevole oppure più sportivo.

Opel Grandland Electric AWD: ammortizzatori selettivi

Prezzo ed equipaggiamento

Opel Grandland Electric AWD è già regolarmente ordinabile nel completo allestimento Ultimate. Tra gli accessori:

  • cerchi in lega da 20''
  • fari Intelli-Lux Matrix LED
  • tetto bi-colore nero
  • vetri posteriori oscurati
  • clima bi-zona
  • display da 16'' con navigazione
  • head-up display


Opel Grandland Electric AWD Ultimate

Prezzi a partire da 50.450 euro, o 290 euro al mese con finanziamento. Rispetto a Grandland Electric 2WD in allestimento top di gamma (GS), fanno 6.000 euro in più. 

