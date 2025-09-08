Anticipazioni

Da nuova GLC a nuova Mercedes Classe C. Già in "griglia" di partenza

Avatar di Lorenzo Centenari, il 08/09/25

40 minuti fa - Il teaser di nuova Classe C EV (2026) rivela analogie stilistiche col SUV

Il teaser di nuova Classe C EV (2026) rivela analogie stilistiche col SUV. Ma con GLC elettrica, la berlina condividerà tanto altro
Benvenuto nello Speciale IAA MOBILITY 2025, composto da 15 articoli. Seleziona gli articoli di tuo interesse cliccando il sommario IAA MOBILITY 2025 qui sopra, oppure scorri a fondo pagina la panoramica illustrata dell'intero speciale!

Mentre in passato era Mercedes Classe C, a prestare le istruzioni tecniche per il telaio di Mercedes GLC, ora i ruoli si invertono. È nuova Mercedes GLC, a insegnare a nuova Classe C come assemblare i mattoncini. 

Non notate niente, nella foto che la Stella ha proiettato di sfuggita, in occasione della world premiere di GLC 2026?

Nuova Mercedes Classe C EQ: dove ho già visto, quella griglia?

Calandra fotocopia

Del primo teaser ufficiale di nuova Mercedes Classe C, a sua volta in predicato di fare il suo ingresso sul mercato nel 2026 (e a sua volta declinata nella sola configurazione full electric, piaccia o no), colpisce proprio il design del frontale, l'unica parte non camuffata.

Anche la nuova edizione della storica berlina di Stoccarda sceglierà dunque la maxi griglia con cornice retroilluminata, con la differenza di tre listelli orizzontali anziché due, ma sempre circondati da centinaia di micro LED.

La calandra di nuova Classe C e di nuova GLC

Il teaser conferma anche la presenza delle nuove luci diurne a LED a forma di stella, altro dettaglio che in Mercedes sembra destinato a fare scuola.

L'effetto scenografico dividerà: da un lato i puristi del marchio, legati alla tradizione, dall’altro chi apprezza la svolta futuristica che la Stella sta intraprendendo.

Dài, che ci divertiamo!

Una piattaforma per due

I tratti del volto, ma non solo. Sotto la carrozzeria si nasconde la nuova piattaforma elettrica MB.EA proprio di nuova GLC EQ. Ma ottimizzata, si dice, per garantire ancora più efficienza.

Mercedes Classe C 2026: piattaforma MB.EA, come nuova GLC

La batteria da circa 94 kWh assicurerà (sostiene Mercedes) un’autonomia dichiarata di ben 800 km da ciclo WLTP, mentre l’architettura a 800 volt permetterà ricariche ultra-rapide fino a 330 kW.

Nuova Mercedes Classe C sarà 100% elettrica (Classe C EQ?), ma come nel caso del SUV, la variante termica/ibrida rimarrà in vendita: un restyling è in dirittura d'arrivo.

Chiusa parentesi, gli sguardi possono tornare tutti a nuova GLC, la star Mercedes di IAA Mobility 2025.

VEDI ANCHE
Nuova Mercedes GLC EV 2026: dimensioni, interni, uscita, prezzo
Tecnica, design, curiosità: nuova Mercedes GLC, le 10 cose da sapere
Mercedes Classe G Cabriolet, il ritorno della cabrio di lusso
Mercedes Classe G Cabriolet, torna l’iconico off-road senza il tetto?
Nuova Mercedes Classe C SW: foto spia e novità 2026
Nuova Mercedes Classe C SW: prime immagini e dettagli sul restyling
Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/09/2025
Tags
mercedes classe cmercedesberline elettricheiaa mobility 2025
Gallery
    Logo Mercedes-Benz
    Mercedes-Benz
    iaa mobility 2025