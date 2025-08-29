Anteprima

Nuova Mokka GSE, il SUV sportivo secondo Opel. E secondo voi?

Avatar di Lorenzo Centenari, il 29/08/25

2 ore fa - 280 CV come Alfa Junior Veloce. Mokka GSE in anteprima ad IAA Mobility 2025

280 CV come Alfa Junior Veloce, differenziale Torsen, doppi ammortizzatori idraulici. Super Mokka in anteprima ad IAA Mobility 2025

Di SUV se ne intende, Opel. Di auto ad alte prestazioni, pure. Voce in capitolo pure in materia di auto elettrica.

Mescola queste tre competenze e ottieni Opel Mokka GSE, la prima Mokka high performance, nonché il primo crossover elettrico Opel dal carattere espressamente sportivo.

Anteprima ad IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera, insieme a concept Corsa GSE e a Grandland Electric AWD. Che ve ne pare, dalle prime foto senza camouflage?

Opel Mokka GSE

Compagni di squadra (corse)

La Mokka GSE che nei prossimi mesi debutterà sul mercato si ispira a Mokka GSE Rally, futura vettura da competizione.

Mokka GSE si ispira in realtà anche a un altro SUV compatto corsaiolo, che risponde al nome di Alfa Romeo Junior Veloce. Almeno, a giudicare dalle caratteristiche tecniche:

  • 207 kW (280 CV) di potenza; 
  • 345 Nm di coppia massima; 
  • accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi
  • velocità massima di 200 km/h

Più potenza dal motore elettrico, ma anche driving dynamics

  • differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen;
  • telaio con assali ad hoc;
  • doppi ammortizzatori idraulici.
     

Opel Mokka GSE Rally

Anche il sistema di sterzo, le sospensioni e i freni sono stati riprogettati per restituire un feeling più sportivo.

In attesa della world premiere (8 settembre), familiarizziamo pure col concetto di una Opel Mokka ''all'arrabbiata''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/08/2025
Gallery
    Listino Opel Mokka
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Mokka 1.2 136 CV S&S Edition 136 / 10026.400 €
    Mokka 1.2 130 CV S&S AT8 Edition 130 / 9627.900 €
    Mokka 1.2 136 CV S&S GS 136 / 10027.900 €
    Mokka 1.2 130 CV S&S AT8 GS 130 / 9629.400 €
    Mokka Hybrid 145 CV DCT6 Edition 136 / 10029.900 €
    Mokka Hybrid 145 CV DCT6 GS 136 / 10031.400 €
    Mokka BEV 156 CV Edition - / -36.700 €
    Mokka BEV 156 CV GS - / -38.200 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Opel Mokka visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Opel Mokka
