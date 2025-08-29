Nuova Mokka GSE, il SUV sportivo secondo Opel. E secondo voi?

Di SUV se ne intende, Opel. Di auto ad alte prestazioni, pure. Voce in capitolo pure in materia di auto elettrica.
Mescola queste tre competenze e ottieni Opel Mokka GSE, la prima Mokka high performance, nonché il primo crossover elettrico Opel dal carattere espressamente sportivo.
Anteprima ad IAA Mobility 2025 a Monaco di Baviera, insieme a concept Corsa GSE e a Grandland Electric AWD. Che ve ne pare, dalle prime foto senza camouflage?
Compagni di squadra (corse)
La Mokka GSE che nei prossimi mesi debutterà sul mercato si ispira a Mokka GSE Rally, futura vettura da competizione.
Mokka GSE si ispira in realtà anche a un altro SUV compatto corsaiolo, che risponde al nome di Alfa Romeo Junior Veloce. Almeno, a giudicare dalle caratteristiche tecniche:
- 207 kW (280 CV) di potenza;
- 345 Nm di coppia massima;
- accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,9 secondi;
- velocità massima di 200 km/h.
Più potenza dal motore elettrico, ma anche driving dynamics:
- differenziale a slittamento limitato multidisco Torsen;
- telaio con assali ad hoc;
- doppi ammortizzatori idraulici.
Anche il sistema di sterzo, le sospensioni e i freni sono stati riprogettati per restituire un feeling più sportivo.
In attesa della world premiere (8 settembre), familiarizziamo pure col concetto di una Opel Mokka ''all'arrabbiata''.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Mokka 1.2 136 CV S&S Edition
|136 / 100
|26.400 €
|Mokka 1.2 130 CV S&S AT8 Edition
|130 / 96
|27.900 €
|Mokka 1.2 136 CV S&S GS
|136 / 100
|27.900 €
|Mokka 1.2 130 CV S&S AT8 GS
|130 / 96
|29.400 €
|Mokka Hybrid 145 CV DCT6 Edition
|136 / 100
|29.900 €
|Mokka Hybrid 145 CV DCT6 GS
|136 / 100
|31.400 €
|Mokka BEV 156 CV Edition
|- / -
|36.700 €
|Mokka BEV 156 CV GS
|- / -
|38.200 €
