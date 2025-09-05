Tutto sulla Volkswagen ID. Cross Concept svelata all'IAA Mobility 2025

Monaco di Baviera, IAA Mobility 2025. Si chiama ID. Cross Concept il nuovo SUV compatto 100% elettrico che Volkswagen ha portato sotto i riflettori del salone tedesco. Piccolo fuori, grande dentro, pensato per la città ma capace di macinare chilometri senza (troppa) ansia da ricarica.

Motore e autonomia

Sotto il pianale “a sandwich” batte il cuore del nuovo sistema di propulsione: motore elettrico anteriore da 155 kW (211 CV) e batteria ad alto voltaggio. L’autonomia stimata in ciclo WLTP? Circa 420 km. Non manca il gancio di traino, dimensionato per trasportare fino a due e-bike (75 kg di carico verticale) o trainare un rimorchio leggero fino a 1.200 kg.

Volkswagen ID. Cross Concept, l'interno

Dimensioni compatte, look simpatico

Con i suoi 4,16 metri di lunghezza e 2,60 m di passo, l’ID. Cross Concept si piazza per ingombri vicino all’attuale T-Cross, ma sfoggia proporzioni da concept con ruotoni da 21 pollici “Balboa” sviluppati con Goodyear e pneumatici dedicati 235/40 R21. Le linee morbide e il frontale ammiccante richiamano volutamente l’illustre antenato, il Volkswagen Bus.

Abitacolo: lounge su ruote

Cinque posti, bagagliaio da 450 litri più frunk da 25 litri sotto al cofano. Larghezza e ariosità interne regalano un ambiente da segmento superiore. Gli interni beige “Vanilla Chai” diventano un vero salottino mobile grazie a materiali soft-touch, giochi di luci, suoni e climatizzazione preimpostata nelle modalità “Atmospheres”. Ci sono persino piante vere in consolle e sedili ribaltabili per creare un piano relax in perfetto stile camper.

Volkswagen ID. Cross Concept, bagagliaio o spazio living?

Tecnologia a portata di mano

La plancia prevede due display ben separati (strumentazione da 11” e infotainment touch da 13”) più comandi vocali e tasti rapidi. Il volante multifunzione, completamente ridisegnato, dialoga con un’interfaccia intuitiva che riduce al minimo le distrazioni.

Quando arriva

L’ID. Cross Concept è il quarto prototipo compatto della gamma ID. dopo ID.2all, ID. GTI Concept e ID.1 Every1. La versione definitiva è attesa per l’estate 2026.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 07/09/2025