Nuova ID. Polo: con lei Volkswagen rilancia i nomi storici per le elettriche

Avatar di Alessandro Perelli, il 03/09/25

2 ore fa - Nel 2026 arriva ID. Polo: tradizione e innovazione nei nomi delle BEV

Con la ID. Polo e la sportiva GTI, Volkswagen porta i suoi nomi storici nel futuro elettrico con il prefisso ID.

La strategia di rebranding dei modelli elettrici di Volkswagen era nell’agenda dei vertici di Wolsburg, ma i dettagli erano rimasti vaghi, almeno fino a ora.

Volkswagen ID. Polo: la compatta riporta i nomi storici a bordo delle elettriche di Wolsburg

PER LE ELETTRICHE TORNA IL NOME STORICO

Adesso, invece, la casa tedesca ha confermato che la versione di serie del concept ID. 2all (leggi tutto su VW ID. 2allsi chiamerà ID. Polo, con la variante più sportiva che avrà il logo GTI, una novità assoluta per una VW elettrica.''I nomi dei nostri modelli sono saldamente radicati nella mente delle persone'', ha spiegato il CEO Thomas Schäfer. ''La ID. Polo è solo l’inizio''.

Volkswagen ID. Polo: il debutto della BEV tedesca e previsto per il 2026

TRADIZIONE E FUTURO NELL’ERA BEV

Volkswagen (guarda la homepage di VW Italia) userà i nomi iconici affiancati dal prefisso ID. per i futuri modelli 100% a batterie. Questo approccio, per esempio, aprirà la strada a vetture come una possibile ID. Tiguan.

Al prossimo Salone dell’Auto di Monaco IAA 2025 debutteranno le versioni camuffate di ID. Polo e ID. Polo GTI, entrambe derivate dai concept che abbiamo visto in passato.

Questa, una sintesi delle caratteristiche principali

  • Piattaforma MEB Entry
  • Dimensioni: lunghezza 4,05 m, larghezza 1,82 m, altezza 1,53 m
  • Motore elettrico anteriore su tutte le versioni
  • ID. Polo GTI con oltre 220 CV

Volkswagen ID. Polo: tornerà anche il mitico logo GTI con un motore EV da oltre 220 CV

ID. POLO ANCHE COME SPORTIVA GTI

Il marchio GTI entra per la prima volta nel mondo elettrico. ''Stiamo portando uno dei nostrimarchi più forti, la GTI, nel mondo elettrico'', ha dichiarato Martin Sander, responsabile vendite e marketing VW.

In arrivo nel 2026 e forse una versione più piccante

La ID. Polo GTI si distinguerà per assetto ribassato, cerchi maggiorati, passaruota svasati e dettagli sportivi. Non è esclusa una futura versione Clubsport ancora più sportiva e performante. La produzione della ID. Polo inizierà nel 2026 per il mercato europeo. Voi cosa ne pensate del rebranding di Volkswagen? Vi piace l’idea dei nomi storici abbinati al prefisso ID. per le varianti elettriche? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 03/09/2025
