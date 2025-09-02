Guida all'acquisto

Nuova Volkswagen T-Roc 2026 è già ordinabile. Apre il mild hybrid. Prezzi

Avatar di Lorenzo Centenari, il 02/09/25

3 ore fa - Listino nuova T-Roc a partire da 33.900 euro, consegne da gennaio 2026

Listino nuova T-Roc a partire da 33.900 euro, consegne da gennaio 2026. Due potenze, tre equipaggiamenti. I prezzi al configuratore

Se vuoi essere il primo in Italia a guidare Volkswagen T-Roc di seconda generazione, non indugiare e fiondati a ordinarne un esemplare.

Solo alcuni giorni dopo la premiere virtuale (clicca qui per un identikit completo) e con anticipo rispetto alla premiere reale (IAA Mobility Monaco di Baviera, 9-14 settembre 2025), la campagna di prevendita è già aperta. 

Nuova Volkswagen T-Roc è già in pre-vendita

A partire dal 2 settembre 2025, nuova Volkswagen T-Roc si può quindi già pre-ordinare: prezzi a partire da 33.900 euro.

Per i tempi di consegna, l'orizzonte invece è gennaio 2026. Ma intanto, se hai già le idee chiare su quale versione scegliere, ti levi il pensiero.

Appunto: come scegliere nuova T-Roc? Al lancio, la rosa di opzioni è ancora circoscritta ad un motore, due step di potenza e tre livelli di equipaggiamento. Quindi la scelta sarà veloce.

PRIMA T-ROC HYBRID

Se non hai pazienza di aspettare l'ancora in gran parte misteriora Volkswagen T-Roc full hybrid, in arrivo solo a 2026 inoltrato, a tua disposizione hai ugualmente un propulsore inedito. 

Nuova Volkswagen T-Roc, gli interni

Ovvero il 4 cilindri 1.5 eTSI a benzina, con tecnologia mild hybrid 48 volt, per addolcire la guida e soprattutto ridurre i consumi.

Il ''millecinque'' ibrido soft è una soluzione già familiare ai clienti Golf, Passat e Tiguan, ma ancora sconosciuta al SUV best seller del listino del marchio di Wolfsburg. Due livelli di potenza e coppia:

  • 115 CV e 220 Nm: da 33.900 euro (meno cara e un pelo più parsimoniosa nei consumi, di soli 5,6 l/100 km da ciclo combinato WLTP)
     
  • 150 CV e 250 Nm: da 36.650 euro (costa di più, ma è più brillante in accelerazione, 0-100 km/h in 10,6 secondi, e anche R-Line).

Per ambedue le configurazioni, cambio automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti e trazione anteriore.

Nuova Volkswagen T-Roc, scompare il cambio manuale

No, il motore Diesel non c'è più, fattene una ragione.

TRE ALLESTIMENTI

Entry level (ma si fa per dire), ben accessoriata o vestita sportiva? Dipende da gusti ed esigenze. Ecco equipaggiamenti e foto (il giallo è per uniformità di confronto, ma ci sono tanti altri colori).

T-Roc Life

Volkswagen T-Roc Life

Tra i principali accessori di serie:

  • Cerchi in lega Lima da 17″ 
  • Fari LED ECO con Light Assist 
  • Digital Cockpit 10,25″ 
  • Infotainment con touchscreen da 12,9″ 
  • Climatronic mono-zona 
  • Volante multifunzione in pelle con paddles DSG 
  • Regolazione lombare dei sedili anteriori 
  • Keyless Go 
  • Wireless charging smartphone
  • Adaptive Cruise Control predittivo 
  • Advanced Driver Activity Assist 
  • App-Connect Wireless 
  • Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti 
  • Lane Assist 
  • Park Pilot con sensori di parcheggio anteriori e posteriori 
  • Retrocamera per il parcheggio 
  • Side Assist con Rear Traffic Alert ed Exit Warning
  • Sistema di riconoscimento della segnaletica stradale 


Volkswagen T-Roc Life, gli interni

T-Roc Style (+3.600 € vs Life)

Volkswagen T-Roc Style

In più rispetto a Life:

  • Cerchi in lega Torino da 18″ 
  • Gruppi ottici IQ.LIGHT LED Performance e logo illuminato 
  • Tetto a contrasto incluso
  • Cristalli posteriori oscurati
  • Inserti cromati esterni e interni
  • Interni in tessuto e ArtVelours
  • Digital Cockpit Pro 10,25″
  • Climatronic tri-zona
  • Sedile guida ErgoActive con funzione massaggio 
  • Volante e sedili anteriori riscaldabili
  • Ambient Light interno a 30 tonalità 
  • Driving Profile selection
  • Keyless Entry e antifurto
  • Park Assist Plus


Volkswagen T-Roc Style, gli interni

T-Roc R Line (+1.100 € vs Style)

Volkswagen T-Roc R-Line

In più rispetto a Style:

  • Cerchi in lega Coventry da 18″
  • Paraurti R-Line con inserti nero lucido
  • Colore del tetto in tinta con la carrozzeria
  • Battitacco con logo R
  • Assetto sportivo 
  • Cielo abitacolo in colore nero
  • Pedaliera sportiva con inserti in acciaio 
  • Sedili anteriori sportivi R-Line
  • Sterzo Progressivo
  • Volante sportivo


Volkswagen T-Roc R-Line, gli interni

LISTINO PREZZI VOLKSWAGEN T-ROC 2026

Ecco un pratico specchietto con tutte le possibili combinazioni

  LifeStyleR-Line
1.5 eTSI 115 CV 33.900 euro 37.500 euro -
1.5 eTSI 150 CV 36.650 euro 40.250 euro 41.350 euro

Visita il configuratore online di Volkswagen T-Roc 2026 per confrontare cifre ed accessori.

E se sei convinto della scelta, vai fino in fondo e ordinala a scatola chiusa.

Nuova Volkswagen T-Roc a partire da 33.900 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 02/09/2025
