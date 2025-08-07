Strategie industriali

Volkswagen Touareg: cala il sipario sul SUV premium di Wolsburg

24 fa - Il costruttore tedesco si orienta verso segmenti più redditizi

Il grande sport utility verso la fine della produzione nel 2026. Nessun erede diretto, al suo posto si pensa all' arrivo della Tayron

Dopo 24 anni e tre generazioni, il SUV Volkswagen Touareg (guarda qui il SUV tedesco) si prepara a uscire di scena. Secondo fonti interne, il lussuoso sport utility potrebbe andare in pensione nel 2026, senza un successore diretto.

Volkswagen Touareg: dopo tre generazioni e 24 anni sul mercato, addio al SUV tedesco

VOLKSWAGEN TOUAREG: CHIUDE L’ERA DEL MAXI SUV

Lanciata nel 2002 e sviluppata in collaborazione con Porsche che stava preparando la Cayenne, Touareg rappresentava il tentativo di Volkswagen (guarda la homepage di VW Italia) di entrare nel segmento premium, accanto alla berlina Phaeton. La decisione di interrompere la produzione segna un cambiamento di strategia per la casa di Wolfsburg.

Volkswagen Touareg: il posto del maxi SUV potrebbe essere occupato dalla Tayron

LA TAYRON PRENDE IL POSTO DELLA TOUAREG?

Il modello che prenderà formalmente il posto della Touareg sarà la Volkswagen Tayron (leggi la prova di Volkswagen Tayron), già presente sul mercato europeo in configurazione a 5 o 7 posti.

Tuttavia, rispetto alla Touareg, la Tayron occupa un segmento più accessibile, indicando un riposizionamento dell’offerta SUV del marchio.

  • Touareg: SUV premium di grandi dimensioni
  • Tayron: SUV di fascia media con maggiore accessibilità
  • Differenze principali: posizionamento di mercato, dotazioni, dimensioni, prezzo

Volkswagen Touareg: fine ciclo per un cambio di strategia verso segmenti più redditizi

CAMBIA LA STRATEGIA DI VOLKSWAGEN

L’addio alla Touareg si inserisce in una più ampia razionalizzazione della gamma Volkswagen. Anche la ID.5 (guarda la prova video di VW ID.5), SUV elettrico di carattere sportivo lanciato nel 2021, è destinato a uscire dal mercato nel 2027, dopo una carriera breve e risultati commerciali inferiori alle attese.

Volkswagen Touareg: nel 2027 saluterà anche il SUV elettrico ID.5

Incertezza sul piccolo van elettrico

Nel frattempo, resta incerto il futuro di un nuovo minivan 100% elettrico pensato come alternativa più economica all’ID.Buzz (qui VW ID.Buzz GTX). Le opinioni interne al gruppo appaiono divise: se da un lato il mercato cinese degli MPV è in crescita, dall’altro Il modello basato sulla piattaforma MEB non avrebbe convinto il Consiglio di amministrazione, citando un mercato che continua a privilegiare SUV e crossover rispetto alle monovolume. Non ci resta che rimanere in stand by per ricevere notizie più sicure anche per questo modello.

E oggi, la fine produzione della Volkswagen Touareg segna la chiusura di un capitolo importante per il marchio. Con il passaggio a modelli più redditizi e orientati a un pubblico più ampio, Volkswagen ridefinisce il proprio approccio nel competitivo mondo dei SUV.

Gallery
Listino Volkswagen Touareg
AllestimentoCV / KwPrezzo
Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR Elegance 231 / 17083.500 €
Touareg 3.0 V6 TDI 231 CV SCR R-Line 231 / 17086.600 €
Touareg 3.0 V6 TSI 381 CV eHybrid Elegance 340 / 25086.800 €
Touareg 3.0 V6 TDI 286 CV SCR R-Line 286 / 21090.800 €
Touareg 3.0 V6 TSI 462 CV eHybrid R 340 / 250105.200 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Touareg visita la pagina della scheda di listino.

