ID.Buzz GTX, il Bulli elettrico fa il "macho". 340 CV. Video

Una sportiva mascherata da furgone, o meglio: il furgoncino che divora il cuore di una supercar. E che ora chiede strada, anche se è a pieno carico. Volkswagen Veicoli Commerciali amplia la gamma ID. Buzz: dopo la versione standard e ID. Buzz Cargo, ora è la volta di ID. Buzz GTX. Due motori elettrici, trazione integrale, potenza di 340 CV. Migliore, ovvio, anche la capacità di traino. Intanto, mini video factory.

HYPER VAN Nuovo VW ID. Buzz GTX è dotato di due motori elettrici separati che azionano rispettivamente l’asse anteriore e l’asse posteriore, con la ripartizione della forza del sistema 4Motion gestita da un apposito regolatore della trazione integrale. La potenza di sistema ammonta a 340 CV e scaturisce dalla combinazione dei 286 CV e 550 Nm del motore sincrono a magneti permanenti posteriore, coi 109 CV e 134 Nm del motore sincrono anteriore. Acceleazione da 0 a 100 km/h in circa 6,5 secondi, velocità massima limitata elettronicamente a 160 km/h.

340 CV, trazione integrale: è super Bulli

ATTO DI FORZA ID. Buzz GTX a passo corto raggiunge una massa rimorchiabile di 1.800 kg (carico frenato, con pendenza all’8%), ID. Buzz GTX a passo lungo arriva a 1.600 kg, per un upgrade rispettivamente di +800 kg e +600 kg. In particolare, su fondo bagnato o sdrucciolevole, il sistema elettrico 4Motion offre notevoli vantaggi in termini di trazione anche nella modalità di traino di un rimorchio. Di conseguenza, il nuovo ID. Buzz GTX è ideale per l’impiego come veicolo da traino, ad esempio di trailer per barche o cavalli che spesso si muovono su terreni sdrucciolevoli.

ID. Buzz GTX più potente e più ''trainante''

FAST CHARGE, SHORT RANGE? L’alimentazione dei due motori elettrici di ID. Buzz GTX è affidata a una batteria da 79 kWh (passo corto) o 86 kWh (passo lungo). Ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW di potenza: dal 10 all’80% della batteria in meno di mezz'ora. Autonomia sconosciuta, ma senz'altro inferiore ai 423 km dichiarati di ID. Buzz 204 CV.

Il frontale ''sportivo''

DESIGN VW ID. Buzz GTX è caratterizzato da un frontale più... sfrontato. Paraurti con griglia di ventilazione nera a nido d’ape, nuovi elementi aerodinamici laterali, luci diurne di nuova configurazione, cioè due triangoli a LED sovrapposti che, insieme, hanno l’aspetto della punta di una freccia. Tutti gli elementi neri della carrozzeria, come la nuova griglia di ventilazione, gli elementi aerodinamici, le scritte GTX e i gusci degli specchietti esterni, sono in nero lucido. Di serie il nuovo cerchio in lega da 19 pollici del tipo Venlo. In esclusiva per ID. Buzz GTX viene infine offerta una nuova vernice dal colore Cherry Red, a richiesta anche in versione bicolore, in combinazione con la vernice Mono Silver metallizzato.

La caratteristica fiancata

INTERNI I colori scuri sottolineano il carattere sportivo anche in abitacolo: padiglione nero, sedili in design GTX impreziositi da rivestimenti in microfibra ArtVelours Eco nera con nuovo motivo a rombi, cuciture a contrasto rosse e bordini rossi. Il volante multifunzione è contraddistinto da cuciture a croce rosse accompagnate da un’applicazione rossa della mascherina centrale e dalla scritta GTX cromata integrata.

Gli interni

IA BUZZ Con i nuovi modelli GTX, viene introdotto un importante aggiornamento hardware e software su tutta la gamma. Le novità a bordo consistono nel display head-up (su richiesta) e nell'ultima generazione di sistemi infotainment (di serie) con menu e grafica nuovi e una capacità di calcolo più rapida. Il touchscreen del sistema misura ora 12,9 pollici anziché 12,0, nuova è anche la barra touch luminosa per la regolazione della temperatura e del volume. Il nuovo assistente vocale IDA3 risponde infine a comandi vocali basati sul linguaggio naturale e integra l'intelligenza artificiale di ChatGPT.

Comandi vocali ''powered by'' ChatGPT

COMING SOON Il lancio sul mercato italiano di ID. Buzz GTX avrà luogo nella seconda metà del 2024, ci sentiamo presto per i prezzi (80.000 euro?).

ID. Buzz GTX da autunno 2024

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 21/03/2024