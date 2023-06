Il nuovo ID. Buzz allunga il passo: riguarda la video premiere mondiale

Presentata la variante a passo lungo del furgone elettrico di Volkswagen, con sette posti e un sacco di spazio in più: in Europa dal prossimo anno

Dopo quello “standard”, passato qualche mese fa sotto le attente mani del buon Lorenzo, è la volta di Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, presentato un paio di giorni addietro durante una diretta streaming su Youtube.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, visuale di 3/4 posteriore

CAPIENZA AUMENTATA Lungo 4.962 mm da un paraurti all’altro, con un passo aumentato di 25 centimetri, il nuovo ID. Buzz a passo lungo può avere fino a sette posti e una capacità di carico che arriva fino a 2.469 litri, rendendolo un mezzo molto più versatile anche per vacanze e gite di gruppi numerosi.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, i cerchi aerodinamici

CRESCE ANCHE L’AUTONOMIA La maggiore lunghezza ha consentito di ospitare una batteria di maggiore capacità: 85 kWh netti, capaci di garantire, insieme alla nuova pompa di calore per il climatizzatore (di serie ), un’autonomia di circa 500 km. Sull’asse posteriore troverà invece posto un nuovo motore elettrico da 210 kW (286 CV), portando la velocità massima a 160 km/h e permettendogli di coprire lo ''zero-cento'' in 7,9 secondi. Per fare un confronto, l’attuale modello monta il “solito” motore da 150 kW (204 CV) con velocità massima di 145 km/h e “zerocento” in 10,2 secondi.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, infotainment aggiornato

ARRIVERÀ ANCHE IL BOMBARDONE La gamma dell’ID. Buzz a passo lungo (e a passo corto, immaginiamo noi) si allargherà nei prossimi mesi con la versione ad alte prestazioni GTX, con trazione integrale data da due motori, uno per asse, e una potenza massima di 250 kW (339 CV), per spingerlo da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, il posto guida

TANTA TECNOLOGIA Il nuovo ID. Buzz a passo lungo monterà un head-up display con realtà aumentata, l’ultima e più aggiornata versione dell’infotainment di Ingolstadt, e la possibilità di parcheggiarlo da remoto tramite smartphone. Il tetto panoramico, della dimensione di 1,5 metri quadri, può essere polarizzato (da trasparente a opaco) a comando, con uno slider touch o tramite comando vocale.

Volkswagen ID. Buzz a passo lungo, quasi 2 metri cubi di spazio con i sedili abbassati

QUANDO ARRIVA, QUANTO COSTA Le consegne del nuovo ID. Buzz a passo lungo cominceranno nel 2024, tanto in Europa quanto in America. Il furgone sarà prodotto ad Hannover, nella fabbrica di Volkswagen dedicata ai veicoli commerciali. Prezzi non ancora annunciati, ma prevedibilmente più alti di qualche migliaio di euro rispetto all’ID. Buzz a passo corto, il cui listino prezzi parte da 66.000 euro. La presentazione europea è prevista per il prossimo 23 giugno durante il VW Bus Festival di Hannover, che si concluderà il 25 giugno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 05/06/2023