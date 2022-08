VW ID.5, sei pronto a cambiare il tuo stile di...vita? Prova video

Niente trasmissione, più coppia motrice, un occhio sempre al virtual cockpit e al conto alla rovescia dell'autonomia a disposizione. L'auto elettrica modifica il concetto stesso di mobilità su quatto ruote: un'altra guida, oppure proprio un'altra vita? Beh, portare a spasso una Volkswagen ID.5 (leggi, se vuoi, la prova testuale) ti convince come la rivoluzione non riguardi solo la dinamica, bensì ogni aspetto del tempo trascorso a bordo e...fuoribordo. Perché tutte quelle soluzioni hi-tech trasformano il veicolo in maxi ''device'' portatile, il prodotto in un servizio a tutto campo. In video, cerco di spiegarlo più in dettaglio.

VW ID.5: ''oltre'' il SUV elettrico

CHI VA PIANO... L'esemplare in prova appartiene alla serie ID.5 Pro Performance, ovvero la versione equipaggiata di motore elettrico posteriore da 204 cv e 310 Nm di coppia (e solo 160 km/h di velocità, ma c'è un perché...), soprattutto di batteria da 77 kWh di capacità e da 520 km di percorrenza con singola carica. Un valore reale? Nel corso del test, la mia risposta. Nel corso del test, inoltre, approfondiamo i temi della connettività e della tecnologia al servizio della sicurezza e del comfort di marcia, tratti che della variante SUV coupé di ID.4 sono forse le caratteristiche più all'avanguardia. Ecco perché una prova di ID.5 non può escludere l'aspetto del ''meta-automobilismo'': cambi guida e cambi proprio prospettiva. Noi italiani siamo pronti?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/08/2022