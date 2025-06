Nuova Volkswagen ID.2: si toglie i veli la compatta elettrica in vista del debutto nel 2026

Attualmente, la gamma di veicoli elettrici Volkswagen ID non copre il segmento delle compatte. Questo scenario potrebbe cambiare nel 2026, anno in cui è previsto il debutto della ID.2.

Nuova Volkswagen ID.2: la compatta elettrica avvistata senza veli durante i collaudi

Si tratterà di una citycar BEV paragonabile per dimensioni alla Polo (leggi la prova di VW Polo 1.0 TSI), con una lunghezza un po’ superiore, intorno ai 4,4 metri.

VW ID.2: avvistato un prototipo quasi definitivo

Un prototipo della ID.2 (guarda il concept VW ID.2All) è stato recentemente avvistato in Germania, con una mimetizzazione ridotta, lasciando intravedere diversi dettagli di design inediti. Tecnicamente, il modello è strettamente imparentato con la Cupra Raval (info e foto spia di Cupra Raval), la nuova entry-level del marchio spagnolo.

Nuova Volkswagen ID.2: batterie da 50 oppure 80 kWh e autonomia fino a 400 km circa

VW ID.2: sarà costruita in Spagna

A differenza dei modelli ID di dimensioni superiori, come la ID.3, la VW ID.2 sarà a trazione anteriore. La produzione avverrà nello stabilimento Seat di Martorell, situato vicino a Barcellona, in Spagna. La ID.2 e la Raval dovrebbero arrivare sul mercato tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Nuova Volkswagen ID.2: costruita in Spagna nello stabilimento di Martorell vicino a Barcellona

Volkswagen (qui, la pagina web di VW Italia) posiziona la ID.2 come un'alternativa alla Polo, destinata a sostituirla nel medio termine. Il prezzo d'ingresso previsto è inferiore ai 25.000 euro, una cifra simile a quella richiesta per alcune versioni della Golf a benzina, ormai prossima alla fine del ciclo produttivo.

Le specifiche tecniche attese per la VW ID.2 includono:

Batteria con capacità tra 50 e 80 kWh

Autonomia stimata fino a 400 km

Trazione anteriore

Prezzo competitivo per il segmento BEV

Nuova Volkswagen ID.2: il prezzo indicativo dovrebbe essere sotto i 25.000 euro

VW ID.2: arriverà la versione “a ruote alte”?

Infine, non è da escludere una variante denominata ID.2 X, con carrozzeria leggermente rialzata e destinata a sostituire il citySUV T-Cross tra il 2026 e il 2027, ma per adesso stiamo viaggiando nel campo delle ipotesi.

Con questa mossa, Volkswagen intende rafforzare la propria presenza nel segmento delle citycar elettriche, offrendo alternative compatte e accessibili in un mercato in transizione verso una mobilità più sostenibile. Cosa ne dite della nuova citycar a batterie di Wolsburg? Potrebbe interessarvi una elettrica per gli spostamenti in città? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 11/06/2025